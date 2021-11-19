



«МегаФон», МТС, «Вымпелком» (бренд билайн), «Ростелеком» и Tele2 направили в Минкомсвязи письмо, в котором раскритиковали отечественное оборудование связи. Они будут обязаны использовать это оборудование с 2023 года, а от базовых станций с иностранной «начинкой» им придётся отказаться.



Операторы указали, что прототипы отечественных базовых станций LTE не показали необходимой функциональности при тестировании. Они попросили Минкомсвязи создать рабочую группу для «выработки плана согласованных действий по внедрению с 2023 года отечественных радиоэлектронных средств в действующих сетях LTE». Переход на отечественное оборудование — одно из условий продления лицензий на частоты, используемые в сетях LTE. Операторы не могут приступить к полевым испытаниям образцов, что тормозит и подготовку к использованию нового оборудования.



Производством базовых станций занимается компания «Спектр», принадлежащая госкорпорации «Ростех». Правительство также рассматривает возможность закупки оборудования у Erricson, Nokia и Huawei с его доработкой под нужды российских операторов сотовой связи.







