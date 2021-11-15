SIM


Более 15 миллионов корпоративных SIM-карт могут заблокировать после 1 декабря. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Всё дело в законе, который регулирует продажу сим-карт. Одна из его целей — бороться с так называемыми «серыми» SIM-картами. Под это определение попадают номера, которые оформлены не на тех людей, кто на самом деле ими пользуется. В соответствии с законом до 1 декабря 2021 года корпоративные абоненты должны внести данные о конечных пользователях номеров в единую систему идентификации и аутентификации на «Госуслугах».

Эксперты подсчитали, что в России на данный момент находятся в использовании около 32 миллионов корпоративных «симок» — в их числе около 11 миллиона «серых». Кроме того, более половины из этих 32 млн SIM-карт еще не оформлены по всей строгости закона и могут отключиться через пару недель. В основном от этого нововведения пострадает малый и средний бизнес, но ударит закон и по «серому» рынку — по продажам так называемых тарифов «для своих», когда SIM-карты оформляются на какую-то компанию «оптом» и продаются другим людям. Такие «симки» пользуются спросом, так как предоставляют более выгодные тарифы, по сравнению с теми, что предлагают операторы для обычных пользователей.

К слову, регистрировать данные о конечных пользователях компании обязаны аж с декабря 2020 года, когда был принят пакет поправок к закону «О связи». Компании, которые заключили договор с оператором до 1 июня, должны будут предоставить подтвержденные данные о пользователях до 30 ноября 2021 года. А с 1 декабря операторы будут обязаны приостановить работу номеров, по которым сведения так и не получены.

Анонимный собеседник сообщил «Коммерсанту», что нередки случаи, когда физическое лицо годами пользуется корпоративным тарифом и ничего не знает о юридическом лице, на которое он оформлен. Он советует таким пользователям самостоятельно переоформить номер на себя — естественно, это повлечет смену тарифного плана на менее выгодный.

Последствия массового отключения корпоративных SIM-карт испытают на себе как сами операторы, которые временно потеряют прибыль, так и владельцы «симок», которые единовременно останутся без связи.

Ранее мы рассказали, что с 2022 года операторы связи массово поднимут тарифы



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Источник:

КоммерсантЪ КоммерсантЪ

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