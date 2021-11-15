Более 15 миллионов корпоративных SIM-карт могут заблокировать после 1 декабря. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Всё дело в законе, который регулирует продажу сим-карт. Одна из его целей — бороться с так называемыми «серыми» SIM-картами. Под это определение попадают номера, которые оформлены не на тех людей, кто на самом деле ими пользуется. В соответствии с законом до 1 декабря 2021 года корпоративные абоненты должны внести данные о конечных пользователях номеров в единую систему идентификации и аутентификации на «Госуслугах».
Эксперты подсчитали, что в России на данный момент находятся в использовании около 32 миллионов корпоративных «симок» — в их числе около 11 миллиона «серых». Кроме того, более половины из этих 32 млн SIM-карт еще не оформлены по всей строгости закона и могут отключиться через пару недель. В основном от этого нововведения пострадает малый и средний бизнес, но ударит закон и по «серому» рынку — по продажам так называемых тарифов «для своих», когда SIM-карты оформляются на какую-то компанию «оптом» и продаются другим людям. Такие «симки» пользуются спросом, так как предоставляют более выгодные тарифы, по сравнению с теми, что предлагают операторы для обычных пользователей.
К слову, регистрировать данные о конечных пользователях компании обязаны аж с декабря 2020 года, когда был принят пакет поправок к закону «О связи». Компании, которые заключили договор с оператором до 1 июня, должны будут предоставить подтвержденные данные о пользователях до 30 ноября 2021 года. А с 1 декабря операторы будут обязаны приостановить работу номеров, по которым сведения так и не получены.
Анонимный собеседник сообщил «Коммерсанту», что нередки случаи, когда физическое лицо годами пользуется корпоративным тарифом и ничего не знает о юридическом лице, на которое он оформлен. Он советует таким пользователям самостоятельно переоформить номер на себя — естественно, это повлечет смену тарифного плана на менее выгодный.
Последствия массового отключения корпоративных SIM-карт испытают на себе как сами операторы, которые временно потеряют прибыль, так и владельцы «симок», которые единовременно останутся без связи.
Ранее мы рассказали, что с 2022 года операторы связи массово поднимут тарифы.
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Пришло сообщение от Билайн с просьбой предоставить документы подтверждающие право владения такой картой, т.е договор и что-то там ещё. Если этих документов не будет до определенного срока, то карта будет блокирована. Документы переданы все вопросы отпали.
Это не касается простых граждан которые «пострадают» это касается не простых граждан из-за которых страдают простые.
Весь смысл в том чтобы отделить мух от котлет, иначе порядка не будет.