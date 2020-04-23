



Минкомсвязи опубликовало на государственном сайте правовой информации пакет поправок к ФЗ «О связи». Они предусматривают возможность упрощения удалённой идентификации абонентов сотовых операторов.



Идентификация абонентов будет осуществляться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕИСА) и Единой биометрической систему (ЕБС), разработкой которых занимается «Ростелеком». В эти системы помимо прочего будут вноситься сведения об IMEI-идентификаторах пользовательских устройств.



По задумке Минкомсвязи, внедрение ЕСИА и ЕБС облегчит сотовым операторам работу в условиях карантина и самоизоляции, когда многие салоны связи пришлось закрыть. В настоящее время абоненты заключают договоры либо непосредственно в салоне, либо дистанционно, заверяя их подтверждённой электронной подписью. Проверка сведений в ЕСИА и ЕБС будет упрощенной и займёт не более минуты. В ЕСИА зарегистрировано более 80 млн учётных записей, а ЕБС содержит около 300 тысяч слепков биометрических данных россиян.



Единой системы для идентификации, необходимой для заключения договоров с абонентами, у российских операторов пока нет. Некоторые операторы связи (например, «МегаФон» и Tele2) уже перешли на дистанционную продажу SIM-карт с упрощенной идентификацией абонентов, в том числе через «Госуслуги», а инициатива Минкомсвязи позволит всем операторам перейти к такой форме дистрибуции контрактов. В перспективе такая форма заключения договора может пригодиться при внедрении технологии eSIM в России.







