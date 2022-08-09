ЮMoney Госуслуги

Как прокачать свой кошелек «ЮMoney» через «Госуслуги». Это новая функция

Олег

ЮMoney


Российский сервис электронных платежей «ЮMoney» получил интеграцию с «Госуслугами». Об этом сообщает служба поддержки сервиса.

Согласно источнику, теперь в мобильном приложении «ЮMoney» появилась возможность зарегистрироваться и авторизоваться с использованием своего аккаунта в ЕСИА «Госуслуги». При этом сервис позволяет не только, собственно, войти в аккаунт, но и пройти упрощенную идентификацию при помощи ЕСИА.

После такой идентификации пользователь кошелька «ЮMoney» получит возможность пополнять его наличными, с банковских карт или через интернет-банкинг, а также совершать денежные переводы на карты, счета и кошельки. Кошелек при этом получает статус «Именной» вместо «Анонимного».

ЮMoney

Чтобы пройти идентификацию, пользователь будет переадресован в браузер для авторизации в аккаунте «Госуслуг». После выдачи необходимых разрешений данные пользователя «подтянутся» в учетную запись «ЮMoney».

Упрощенная идентификация через ЕСИА доступна всем пользователям iOS и Android после обновления приложения. Напомним, что, помимо «Госуслуг», «ЮMoney» предлагает идентификацию через «Сбер ID», мобильного оператора или копирование идентификации из другого кошелька. 

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Комментарии

tellurian
+4212
tellurian
Для чего он нужен? Есть карта или/и можно платить из банковского приложения.
час назад в 13:03
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Bazily
+173
Bazily tellurian
А зачем нужны другие банки?)) Так и тут, как альтернатива. У меня еще со времен Яндекс.Денег остался аккаунт, который потом перешел сюда. И пластиковая карта есть, и виртуалка. Иногда пользуюсь, иногда служит для перегона денег или для оплаты за работу.
час назад в 13:44
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