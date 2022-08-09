Как прокачать свой кошелек «ЮMoney» через «Госуслуги». Это новая функция

Российский сервис электронных платежей «ЮMoney» получил интеграцию с «Госуслугами». Об этом сообщает служба поддержки сервиса.Согласно источнику, теперь в мобильном приложении «ЮMoney» появилась возможность зарегистрироваться и авторизоваться с использованием своего аккаунта в ЕСИА «Госуслуги». При этом сервис позволяет не только, собственно, войти в аккаунт, но и пройти упрощенную идентификацию при помощи ЕСИА.После такой идентификации пользователь кошелька «ЮMoney» получит возможность пополнять его наличными, с банковских карт или через интернет-банкинг, а также совершать денежные переводы на карты, счета и кошельки. Кошелек при этом получает статус «Именной» вместо «Анонимного».Чтобы пройти идентификацию, пользователь будет переадресован в браузер для авторизации в аккаунте «Госуслуг». После выдачи необходимых разрешений данные пользователя «подтянутся» в учетную запись «ЮMoney».Упрощенная идентификация через ЕСИА доступна всем пользователям iOS и Android после обновления приложения. Напомним, что, помимо «Госуслуг», «ЮMoney» предлагает идентификацию через «Сбер ID», мобильного оператора или копирование идентификации из другого кошелька.