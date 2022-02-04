Социальная сеть «ВКонтакте» испытывает сбой. У пользователей частично или полностью не работает сайт и мобильное приложение, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы на DownDetector.
С чем связаны эти проблемы, неизвестно. Не исключено, что они вызваны изменениями, которые программисты вносят, чтобы обеспечить его работу в рамках проекта «Доступный интернет». Соцсеть «ВКонтакте» была внесена в реестр социально значимых сайтов, доступ который должен обеспечиваться мобильными операторами даже абонентам с нулевым и минусовым балансом.
Проблемы с доступом к интернету испытывают абоненты МТС и Ростелекома.
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