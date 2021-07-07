Весь модельный ряд iPhone 2022 года получит OLED-дисплеи с частотой обновления изображения 120Гц. Об этом сообщает ресурс GSMArena со ссылкой на корейские СМИ и поставщиков запчастей.
Согласно источнику, LTPO-OLED-матрицы с возможностью обновления картинки с частотой 120Гц на данный момент умеет производить только Samsung Display. Именно поэтому аналитики считают, что в 2021 году такие экраны получат только модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — у фабрики Samsung просто не хватит мощности обеспечить дисплеями весь модельный ряд.
Однако в 2022 году всё изменится: на рынок производства панелей LTPO-OLED 120Гц планирует «ворваться» LG Display. Компания и сейчас производит дисплеи для Apple, однако на данный момент это экраны с частотой обновления изображения 60Гц для «младших» моделей — базового iPhone 12 и iPhone 12 mini (и их наследников с номером 13).
Но уже через год LG планирует наладить производство 120Гц-дисплеев, благодаря чему Apple сможет установить их в весь модельный ряд iPhone 14. Кроме того, будущая конкуренция между Samsung Display и LG Display поспособствует снижению цены на LTPO-OLED-матрицы со 120Гц, а также поможет Apple уменьшить свою зависимость от Samsung.
Ранее мы рассказали и показали возможную цветовую палитру будущих iPhone 13. Кроме того, есть новые подробности о MacBook Air, который ждет глобальный редизайн.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: