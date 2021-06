Итальянская компания Piaggio показала свой первый полностью электрический скутер — Piaggio One. Об этом рассказал сайт News18.Скутер выглядит вполне типично для своего класса — такие «жужжалки» мы регулярно видим на улицах своих городов. Пожалуй, единственное визуальное отличие — в электроскутере нет выхлопной трубы сбоку от сиденья водителя. В целом, Piaggio One смотрится очень симпатично и вполне стильно. Аккумуляторы будут съемными, благодаря чему девайс проще заряжать — кстати, на полную зарядку придется потратить около 6 часов.Внутри скутера будет размещен аккумулятор на 1,8 кВт-ч. Он питает электродвигатель мощностью 1,2кВт — максимальная скорость такого девайса составляет 45 км/ч. Эта модификация скутера сможет проехать на одном заряде до 55 километров.Доступен будет и более мощный вариант — Piaggio One+. В него установят аккумуляторную батарею на 2,3 кВт-ч, которой хватит на 100 километров пути. Максимальная скорость девайса — 55 км/ч.Самая топовая конфигурация получит название Piaggio One Active. Её оснастят аккумулятором на 2,3кВт-ч и электродвигателем мощностью 2кВт. Такой скутер сможет развить максимальную скорость до 60 км/ч и проехать до 85 км от одного заряда.К сожалению, цены на эти скутеры пока неизвестны. Зато в продаже уже есть китайский семейный электромобиль — правда, выглядит он похуже.