Tesla


Первые покупатели новой Tesla начали получать свои автомобили и выражать недовольство по поводу формы руля авто. Об этом рассказывают сами клиенты в своих соцсетях.

Форма руля новой Model S Plaid напоминает руль болида «Формулы-1». Круглой формы нет совсем — у рулевого колеса полностью срезана верхняя часть, а низ «заквадрачен». В гонках такая форма обусловлена нюансами трека — верхняя половина руля не заслоняет обзор, а квадратная нижняя способствует удобному хвату двумя руками гонщика. Очевидно, что в Tesla такой руль сделали исключительно в угоду дизайну, тогда как в удобстве он сильно уступает обычному круглому колесу. 

Tesla

Tesla

Водители Model S Plaid жалуются на то, что в городе приходится часто перехватывать и выворачивать руль авто, а в моменты быстрого реагирования на дорожную ситуацию на нём могут непроизвольно нажиматься элементы управления. 



Ранее у Tesla уже были трудности из-за формы руля. Например, при сертификации нового авто в Национальном управлении безопасностью движения США такой изыск долго обсуждали, но в конце концов разрешили, так как прямого запрета на «квадратные» рули в законе нет. Однако Илону Маску очевидно придется запастись классическим рулем, чтобы продавать свои Tesla в других странах.

Tesla Model S Plaid — это обновленная Model S 2019 года. Она было кардинально переработана в 2021-м, благодаря чему авто феноменально быстро разгоняется и имеет очень большой запас хода. 



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Quinn Nelson Quinn Nelson

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