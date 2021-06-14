Первые покупатели новой Tesla начали получать свои автомобили и выражать недовольство по поводу формы руля авто. Об этом рассказывают сами клиенты в своих соцсетях.
Форма руля новой Model S Plaid напоминает руль болида «Формулы-1». Круглой формы нет совсем — у рулевого колеса полностью срезана верхняя часть, а низ «заквадрачен». В гонках такая форма обусловлена нюансами трека — верхняя половина руля не заслоняет обзор, а квадратная нижняя способствует удобному хвату двумя руками гонщика. Очевидно, что в Tesla такой руль сделали исключительно в угоду дизайну, тогда как в удобстве он сильно уступает обычному круглому колесу.
Водители Model S Plaid жалуются на то, что в городе приходится часто перехватывать и выворачивать руль авто, а в моменты быстрого реагирования на дорожную ситуацию на нём могут непроизвольно нажиматься элементы управления.
This dude uses the yoke in the Tesla Model S and it looks abysmal. Turning rotation is so stupid (Model S is 900° (F1 car with same “yoke-style” is 300-400°)) and the dude accidentally hits the horn on the dumb, rotating, capacitive buttons at 1:45. BAD! https://t.co/k5mrARRB0D— Quinn Nelson (@SnazzyQ) June 13, 2021
Ранее у Tesla уже были трудности из-за формы руля. Например, при сертификации нового авто в Национальном управлении безопасностью движения США такой изыск долго обсуждали, но в конце концов разрешили, так как прямого запрета на «квадратные» рули в законе нет. Однако Илону Маску очевидно придется запастись классическим рулем, чтобы продавать свои Tesla в других странах.
Tesla Model S Plaid — это обновленная Model S 2019 года. Она было кардинально переработана в 2021-м, благодаря чему авто феноменально быстро разгоняется и имеет очень большой запас хода.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: