iPhone 12
Владельцы новых iPhone 12 mini сообщают о проблемах с чувствительностью экрана блокировки. На форуме сайта MacRumors появились сообщения, содержащие несколько страниц с описанием проблема. Эта ветка также была опубликована на Reddit, где еще больше пользователей сообщили об аналогичной проблеме.

Трудности возникают у большинства пользователей, когда они проводят пальцем вверх от нижней части экрана блокировки большим пальцем, чтобы разблокировать устройство, или при нажатии кнопок фонарика и камеры.

Дисплей не всегда распознаёт нажатие или свайпы. Некоторые владельцы iPhone 12 mini предполагают, что отсутствие реакции экрана может быть связано с проблемой проводимости или заземления, поскольку некоторые пользователи сообщают, что трудности исчезают, когда смартфон подключен к зарядному устройству или при прикосновении к рамке устройства без чехла.

Однако, пока нет единого мнения о том, что вызывает проблему и связано ли это с аппаратным или программным обеспечением. Надеемся, что эту проблему можно будет устранить с обновлением ПО.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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