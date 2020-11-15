Владельцы новых iPhone 12 mini сообщают о проблемах с чувствительностью экрана блокировки. На форуме сайта MacRumors появились сообщения, содержащие несколько страниц с описанием проблема. Эта ветка также была опубликована на Reddit, где еще больше пользователей сообщили об аналогичной проблеме.
Трудности возникают у большинства пользователей, когда они проводят пальцем вверх от нижней части экрана блокировки большим пальцем, чтобы разблокировать устройство, или при нажатии кнопок фонарика и камеры.
Дисплей не всегда распознаёт нажатие или свайпы. Некоторые владельцы iPhone 12 mini предполагают, что отсутствие реакции экрана может быть связано с проблемой проводимости или заземления, поскольку некоторые пользователи сообщают, что трудности исчезают, когда смартфон подключен к зарядному устройству или при прикосновении к рамке устройства без чехла.
Однако, пока нет единого мнения о том, что вызывает проблему и связано ли это с аппаратным или программным обеспечением. Надеемся, что эту проблему можно будет устранить с обновлением ПО.
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Уже как две недели пользуюсь.
При переносе данных и активации id, только с 3 раза удалось ввести пароль. При вводе 1 знака, активация прерывалась с фразой неправильный пароль. После активации телефона, начались проблемы с ползунком при вызове. Он просто не реагировал. При вводе пароля на заблокированном экране, срабатывает только первая цифра. Дальше реакции нет. Face id работает нормально. И да, подключение к зарядке проблему решает. В общем надеюсь, что это программный баг и его профиксят. Жена расстроена.