WhatsApp добавит полезную функцию для тайных переписок

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Специалисты из WABetaInfo нашли функцию, позволяющую просматривать закрытые чаты на связанном устройстве.Сейчас пользоваться закрытыми чатами можно только на основном смартфоне. Однако в коде бета-версии 2.24.8.4., взятой из Google Play, нашли уведомление, которое намекает на расширение функции.Как сообщают специалисты, чтобы открыть папку скрытых чатов на привязанном устройстве, потребуется создать секретный код на основном смартфоне в настройках блокировки чата. После активации кода, заблокированные чаты исчезнут из общего списка, а получить к ним доступ можно будет через функцию конфиденциальности на привязанных устройствах.Пока функция находится на стадии разработки и будет добавлена в стабильную версию WhatsApp в ближайшее время.