WhatsApp добавит полезную функцию для тайных переписок

Специалисты из WABetaInfo нашли функцию, позволяющую просматривать закрытые чаты на связанном устройстве.
Сейчас пользоваться закрытыми чатами можно только на основном смартфоне. Однако в коде бета-версии 2.24.8.4., взятой из Google Play, нашли уведомление, которое намекает на расширение функции.
Как сообщают специалисты, чтобы открыть папку скрытых чатов на привязанном устройстве, потребуется создать секретный код на основном смартфоне в настройках блокировки чата. После активации кода, заблокированные чаты исчезнут из общего списка, а получить к ним доступ можно будет через функцию конфиденциальности на привязанных устройствах.
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Пока функция находится на стадии разработки и будет добавлена в стабильную версию WhatsApp в ближайшее время.