WhatsApp выпустил очередную бета-версию для iOS под номером 2.21.140.11, в которой впервые за долгое время кардинально переработал интерфейс экрана звонков. Об изменениях рассказал ресурс WABetaInfo.
Сотрудники этого сайта регулярно изучают бета-сборки WhatsApp сразу после их выхода, после чего рассказывают о новых фишках, которые будут внедрены в ближайшее время. На этот раз изменения значительные — изменилась логика управления аудио- и видеозвонками.
Во-первых, интерфейс стал очень похож на фирменное приложение FaceTime от Apple. Во время вызова можно открыть специальную «шторку», в которой спрятались кнопки управления — переключение звукового выхода (динамик, наушники, громкая связь), включение и выключение видеовызова, включение и выключение микрофона, а также кнопка «Отбой». Но это не всё.
Теперь в этой же шторке можно добавить пользователей WhatsApp к вызову, даже не завершая его. Таким образом обычный аудио- или видеозвонок можно сделать групповым буквально в пару движений. К слову, в FaceTime управление звонками организовано точно так же.
Во-вторых, теперь пользователь, приглашенный в групповой звонок, может присоединиться к нему, даже если вызов уже открыт. Это делает звонки в WhatsApp похожими на аудио- или видеоконференции, где участники также могут присоединяться и выходить в любой момент. Чтобы войти в активный звонок WhatsApp, достаточно коснуться иконки камеры в списке звонков. Опять-таки, FaceTime от Apple использует точно такую же логику подключения к текущим звонкам.
На данный момент редизайн экрана звонков и новые возможности, связанные с ними, были найдены только в бета-версии мессенджера для iOS. Пока ничего не указывает на то, что пользователи Android получат что-то подобное в ближайшее время.
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Остальные «улучшенные» фантики/пустышки из той же серии... Зато параллельной работы на айфоне и айпаде видимо, не дождемся. Хотя зачем, при наличии давно умеющих телеграма или вайбера..