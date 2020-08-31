Компания Lenovo опубликовала на своём сайте предостережение для обладателей ноутбуков Thinkpad. Им рекомендуется воздержаться от установки обновления Windows 10 August 2020 Update.
По словам Lenovo, установка накопительного обновления Windows 10 August 2020 Update на ноутбуки Thinkpad может быть сопряжена со следующими проблемами:
- Синий экран смерти при включении
- Синий экран смерти при запуске утилиты Lenovo Vantage
- Синий экран смерти при запуске антивирусного сканирования в Windows Defender
- Невозможность входа сканированием лица через Windows Hello
- Ошибки с определением компонентов в «Диспетчере устройств»
Все эти проблемы, утверждает Lenovo, вызваны добавлением в BIOS новой функции. Чтобы избежать их, нужно запустить BIOS, прейти в BIOS Setup -> Security -> Virtualization menu и отключить Enhanced Windows Biometric Security. Эта функция никак не влияет на работоспособность ноутбука, поэтому её отключение не приведёт к каким-либо к негативным последствиям.
Как отмечает сайт WindowsLatest, аналогичные проблемы с Windows 10 August 2020 Update могут встречаться на ноутбуках и компьютерах других брендов. Для их устранения можно воспользоваться той же инструкцией и выключить Enhanced Windows Biometric Security в BIOS.
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Я отстал от жизни. Это давно так?
Ну точнее, винда кривая, и предлагается попросту функцию в bios/uefi отключить от греха подальше. Нет поддержки технологии — нет с ней проблем в windows