Windows 11 можно установить даже на очень старые компьютеры. Но для этого надо заморочиться





Один из пользователей форума Reddit рассказал, что ему удалось установить Windows 11 на ноутбук Acer Aspire 7740. Этой модели уже больше 12 лет и формально она не соответствует требованиям новой операционной системы.



В Acer Aspire 7740 нет модуля криптографической защиты TPM 2.0 и используется очень старый процессор Intel Core i5-580M. Официальный инсталлятор Windows 11 проверяет совместимость ОС с компонентами устройства и отказывает в дальнейшей установке. Проблема решается использованием утилиты Rufus 3.20, которая заново монтирует образ Windows 11, убирая установленные компанией Microsoft ограничения. Именно с помощью Rufus и удалось поставить Windows 11 на столь древний ноутбук.







Примечательно, что в июне этого года вышла бета-сборка Windows 11, которая прекрасно ставилась на формально несовместимые компьютеры. Компания Microsoft объяснила это ошибкой и предостерегла пользователей старых ПК от обновления, а в следующую сборку были внесены изменения, снова ограничивающие установку в тех случаях, когда компьютер не проходит проверку на совместимость.

