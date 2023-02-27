Xiaomi представила Buds 4 Pro — наушники, с которыми вы забудете об AirPods Pro

Олег

Xiaomi


Компания Xiaomi представила новые беспроводные наушники с Hi-Res-звучанием. Релиз состоялся на MWC 2023.

Китайский бренд Xioami, который специализируется в основном на недорогих аксессуарах и «топах за свои деньги», представил новые беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro. Как видно из названия, устройство находится во флагманской линейке; более того, компания называет их «иммерсивными».

Дело в том, что Xiaomi Buds 4 Pro поддерживают высококачественный звук благодаря технологии Hi-Res Audio Wireless. Это означает, что потенциальный покупатель сможет использовать наушники не только для «технического» звука — подкастов, видеороликов или разговоров — но и для прослушивания музыки с высоким битрейтом. Качество звучания будет еще лучше благодаря новейшей системе смягчения звуковых искажений Sony LDAC. 

Xiaomi

Что касается шумоподавления, то оно здесь на высоте: встроенная система способна отсечь до 48 дБ окружающих шумов. Для сравнения: Samsung Buds Pro подавляют лишь 33 дБ, а AirPopds Pro — 35 дБ. В плане «шумодава» новинка работает гораздо эффективнее и сможет удалить не только низкочастотные, но и среднечастотные шумы — например, городскую суету или металлический грохот.

Вдобавок ко всему перечисленному Xiaomi Buds 4 Pro поддерживают объемный звук: наушники умеют отслеживать положение головы слушателя и располагать звуковую сцену соответственно. Аналогичная функция присутствует в AirPods Pro. Еще одна отличительная фишка «яблочных» наушников — быстрое переключение между устройствами — тоже есть в новинке, которая умеет без лишних действий переключаться между двумя девайсами.

От одного заряда Buds 4 Pro проживут до 9 часов, которые увеличиваются до 38 часов с учетом емкости зарядного футляра — он, кстати, умеет заряжаться без проводов.

Наушники будут продаваться в двух цветах — золотом и черном; цена пока неизвестна. Если Xiaomi оценит их в диапазоне между 100 и 200 долларов, то Buds 4 Pro будут выглядеть гораздо более выгодной покупкой, чем AirPods Pro 2, на которые они очень похожи внешне. 

Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Xiaomi представила новый маршрутизатор BE7000 с поддержкой Wi-Fi 7
Xiaomi назвала 18 смартфонов, которые обновятся до MIUI 14
Xiaomi анонсировала очки дополненной реальности. Учись, Apple!

Рекомендации

Рекомендации

Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели
Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram
Общаться в WhatsApp стало гораздо удобнее. Оцените два нововведения
Вот почему стоит поменьше пользоваться банкоматами и терминалами самообслуживания

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Bazily
+211
Bazily
Еще нет ни одного обзора, но Воронин уже нахваливает хлам от Хлаоми. Заголовок как всегда написан под бухлом или еще какой травой.
Вчера в 21:18
#
+76
ProLogic6 Bazily
иди проспись спец по бухлу на людей кидаешься
Вчера в 22:04
#
–106
NYX ProLogic6
Да он жертва китайского насильника. Просто задница ещё не зажила.
Вчера в 22:24
#
Bazily
+211
Bazily NYX
о! пидрила, ты всё мечтаешь по чужим задницам, любитель ведра и хлама? ))) Так иди на соответствующие сайты, где такие же педики, как ты, обитают.
Вчера в 23:52
#
–106
NYX Bazily
Бухая вася, иди проспись.
Сегодня в 00:24
#
Bazily
+211
Bazily ProLogic6
Да я выспался, не пью. По себе не суди других. Я понимаю, что ты любитель китайского хлама и дебильных статеек от Воронина, так это твои проблемы.
Вчера в 23:51
#
+920
Grealex
Китайцы всегда заявляют красиво и много. По характеристикам, круче чем airpods. Главное что бы это еще так же стабильно работало.
Вчера в 21:54
#
Bazily
+211
Bazily Grealex
Софт у Хлаоми всегда кривой и с ошибками, поэтому это просто невозможно.
Вчера в 21:55
#
Bazily
+211
Bazily Мда Уж
Нет, а ваше? Просто у меня есть большой опыт владения поделками от этого китайского подвала. А про кривой софт от хлаоми легенды уже ходят.
Вчера в 23:53
#
–106
NYX Bazily
Об ошибках китайцев пишет чел, который писать по-русски не научился. Ты сначала школу окончи хотя бы на троечку.
Сегодня в 00:26
#
Bazily
+211
Bazily NYX
И какие же я ошибки допустил такие страшные? Давай, покажи мне, любитель китайского хлама!
Сегодня в 00:29
#
–4
Мда Уж
Я и прошки не купил бы, а сяо то подавно. Шлак
Вчера в 22:52
#
Bazily
+211
Bazily Мда Уж
Так ты просто тупой нищеброд. Откуда у тебя деньги на прошки от Яблока.
Вчера в 23:54
#