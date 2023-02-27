Xiaomi представила Buds 4 Pro — наушники, с которыми вы забудете об AirPods Pro

Компания Xiaomi представила новые беспроводные наушники с Hi-Res-звучанием. Релиз состоялся на MWC 2023.Китайский бренд Xioami, который специализируется в основном на недорогих аксессуарах и «топах за свои деньги», представил новые беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro. Как видно из названия, устройство находится во флагманской линейке; более того, компания называет их «иммерсивными».Дело в том, что Xiaomi Buds 4 Pro поддерживают высококачественный звук благодаря технологии Hi-Res Audio Wireless. Это означает, что потенциальный покупатель сможет использовать наушники не только для «технического» звука — подкастов, видеороликов или разговоров — но и для прослушивания музыки с высоким битрейтом. Качество звучания будет еще лучше благодаря новейшей системе смягчения звуковых искажений Sony LDAC.Что касается шумоподавления, то оно здесь на высоте: встроенная система способна отсечь до 48 дБ окружающих шумов. Для сравнения: Samsung Buds Pro подавляют лишь 33 дБ, а AirPopds Pro — 35 дБ. В плане «шумодава» новинка работает гораздо эффективнее и сможет удалить не только низкочастотные, но и среднечастотные шумы — например, городскую суету или металлический грохот.Вдобавок ко всему перечисленному Xiaomi Buds 4 Pro поддерживают объемный звук: наушники умеют отслеживать положение головы слушателя и располагать звуковую сцену соответственно. Аналогичная функция присутствует в AirPods Pro. Еще одна отличительная фишка «яблочных» наушников — быстрое переключение между устройствами — тоже есть в новинке, которая умеет без лишних действий переключаться между двумя девайсами.От одного заряда Buds 4 Pro проживут до 9 часов, которые увеличиваются до 38 часов с учетом емкости зарядного футляра — он, кстати, умеет заряжаться без проводов.Наушники будут продаваться в двух цветах — золотом и черном; цена пока неизвестна. Если Xiaomi оценит их в диапазоне между 100 и 200 долларов, то Buds 4 Pro будут выглядеть гораздо более выгодной покупкой, чем AirPods Pro 2, на которые они очень похожи внешне.