29 марта 2021 года Xiaomi провела презентацию, в ходе которой были представлены новые смартфоны компании и фирменный «умный» браслет. Устройства уже какое-то время продаются за границей, но официальные продажи в России стартуют только сейчас.
Xiaomi Mi 11
Линейка Mi 11 теперь доступна для покупки в РФ — в рублях и с официальной гарантией. Сюда входят три устройства: Mi 11 Lite. Mi 11 Lite 5G и, собственно, сам Mi 11. К сожалению, Pro- и Ultra-версия в нашей стране пока не продается.
Цены на устройства таковы:
- Xiaomi Mi 11 8/256Гб — 85 990 рублей (доступен в трех цветах — серый, голубой и белый)
- Xiaomi Mi 11 Lite 8/128Гб — 30 990 рублей (доступен в трех цветах — голубой, розовый и черный)
- Xiaomi Mi 11 Lite 8/128Гб 5G — 37 990 рублей (доступен в трех цветах — голубой, розовый и черный).
Mi Smart Band 6
Очередное обновление самого популярного «умного» браслета в мире стало довольно значительным. Самое заметное изменение — большой дисплей, который теперь занимает почти всю поверхность капсулы и вмещает гораздо больше информации. Функционально Mi Smart Band 6 научился показывать погоду на циферблатах и измерять уровень кислорода в крови.
Официальная цена на устройство в России — 3 990 рублей, что значительно выше, чем стоимость браслета для китайского рынка. Если учесть, что китайская версия стоит ~2 700 рублей на AliExpress и получает русский язык в момент активации, она выглядит гораздо более выгодной покупкой на фоне РСТ-браслета. Однако до 20 мая цена снижена — локализованный Mi Band 6 можно приобрести за 3 490 рублей. В РФ, как и в Европе, официально продается только версия без NFC.
Все устройства доступны с 14 мая. Более подробно о линейке Mi 11 и о браслете Mi Smart Band 6 мы рассказывали вот здесь.
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