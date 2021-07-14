Xiaomi официально начала строительство полностью автоматизированного завода для сборки смартфонов. Об этом рассказал зарубежный ресурс CNtechpost.
Согласно источнику, завод будет занимать площадь около 58 тысяч квадратных метров. Его оборудуют интеллектуальной производственной линией, которая будет собирать смартфоны и сотовые телефоны полным циклом — от размещения SMT-плат до упаковки готовых девайсов. Автоматика сможет тестировать как отдельные запчасти, так и собранное устройство в целом.
К слову, это второй автоматизированный завод китайского гиганта — первый расположен в Ичжуане и строился не для массового производства, а для спецпроектов. Однако новый Пекинский Xiaomi Smart Factory Phase 2 будет в 10 раз мощнее предыдущего и сможет выпускать до 10 миллионов смартфонов в год. Полная стоимость автоматизированной фабрики оценивается в 60 миллиардов юаней (или $9,3 млрд).
Генеральный директор Лей Дзюнь поделился дополнительными подробностями своих планов. По его словам, предварительный проект был разработан и утвержден всего за 84 дня — Xiaomi начала строительство сразу, как только получила права на землю.
Ожидается, что Xiaomi Smart Factory Phase 2 в Пекине будет полностью завершен к 2023 году.
Ранее мы рассказали, как Xiaomi скопировала дизайн аксессуаров для своего будущего планшета у Apple. Кроме того, компания получила массовую петицию от своих фанатов в Европе и уже отреагировала на нее.
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