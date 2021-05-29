Владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco создали и подписали петицию в адрес Xiaomi. Они требуют уравнять качество и возможности китайской и глобальной версии прошивок MIUI.
Претензия состоит из нескольких пунктов. В частности, пользователей смартфонов «китайской Apple» возмущает, что глобальная версия MIUI отточена намного хуже китайской и содержит множество багов и ошибок. Они считают, что Xiaomi держит в приоритете китайских пользователей, тогда как покупатели из Европы вынуждены терпеть неисправности системы и месяцами ждать патчей с исправлениями.
Помимо этого, создатели петиции недовольны качеством сопутствующего софта. Так как сначала Xiaomi всегда разрабатывает именно китайскую версию MIUI, а потом «переделывает» её в глобальную — например, заменяя китайские сервисы на сервисы Google — некоторые встроенные приложения теряют свою функциональность и стабильность. По этой же причине европейские и американские пользователи не получают работающего NFC в часах и браслетах компании, поддержки многих устройств экосистемы и умного дома Xiaomi и так далее. Кроме того, владельцы смартфонов утверждают, что глобальная версия ПО сильно запаздывает в развитии — например, MIUI 12.5 в Китае содержит звуки уведомлений, которых нет в глобальной 12.5, а качество снимков камеры в глобальных MIUI намного хуже.
Фанаты Xiaomi предлагают решить эту проблему кардинально — открыть офисы разработки ПО в Европе. В таком случае местные европейские разработчики смогут гораздо лучше отлаживать прошивку для смартфонов, а также своевременно выпускать апдейты. На текущий момент обновления ПО не тестируются на территории Европы и Америки заранее, и ошибки выявляются только после того, как пользователи получают апдейт и присылают жалобы в компанию. На данный момент петицию подписали чуть более 2500 человек.
Ранее владельцы десятка моделей смартфонов концерна Xiaomi пожаловались на критические баги в MIUI 12. Они делились фотографиями и записями экрана, на которых видно, как смартфоны произвольно перезагружаются, дисплей может мерцать или показывать черный фон вместо видео, а уведомления приходят повторно даже после того, как они уже были просмотрены.
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Источник:
Очень похоже на войну Apple и Epic
Их условия, их правила хочешь принимай, хочешь не голосуй рублём
Явно же что Xiaomi будет держать ориентир на «свои» 2 миллиарда, чем на оставшиеся 5
Это бизнес, ничего личного 😄😄😀