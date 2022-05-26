Яндекс Плюс открывает Плюс Дачу. Что это такое?
Артем Фунтиков —
В рамках мероприятия Плюс Дача в московском Парке Горького все лето будут проводить концерты, кинопоказы, спектакли и многое другое. Все это бесплатно с подпиской Яндекс Плюс.
Плюс Дача — это место, где подписчики Яндекс Плюса могут посмотреть кино, сериалы, услышать любимых исполнителей и просто весело провести время.
Утром вы можете позаниматься йогой, днем привести детей на развлекательную площадку, а вечером посетить кинозал, театр или концертную площадку. Все это продлится с 1 июня и до конца августа абсолютно бесплатно с подпиской Яндекс Плюс.
Любители музыки смогут встретиться на выступлении со своими любимыми артистами и побольше узнать о мире музыки. Киноманам покажут самые популярные фильмы из списка топ-250 Кинопоиска, а также другие кинокартины на любой вкус и предпочтение зрителя. В рамках театральной программы будут показаны как классические, так и современные спектакли.
Для самых маленьких на Даче будут проводиться игротека со Смешариками и героями телеканала «Карусель». А для любителей посидеть вечерами с книгой пройдут встречи с любимыми авторами в формате книжного клуба. Проголодались? На Плюс Даче работает кафе, в меню которого входит более ста позиций и фирменных блюд.
Попасть на Дачу могут подписчики Плюса. Те, у кого подписка не подключена, смогут оформить бесплатный пробный период перед входом на площадку или заранее — на сайте.
Плюс Дача будет работать с 1 июня до 31 августа 2022 на площадке летнего кинотеатра в Парке Горького, недалеко от Большого Голицынского пруда.
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