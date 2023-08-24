YouTube уменьшит размер самого важного элемента во всём сервисе

Видеохостинг YouTube уменьшит размер кнопки пропуска рекламы. Об этом пишет Gizmochina.
Речь идет о кнопке «Пропустить рекламу», которая появляется в углу экрана просмотра после нескольких секунд рекламной вставки. Сейчас она прямоугольная и довольно большая, но даже так попадать в нее пальцем не всегда удобно. Но YouTube планирует некоторые перемены.
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Согласно источнику, сервис хочет провести редизайн кнопки пропуска рекламы, чтобы она «соответствовала эстетике YouTube». Новая кнопка будет со скругленными углами, но самое главное — она существенно меньше в размерах, настолько, что совсем не бросается в глаза.
Источник считает, что это не просто дизайнерское решение — компания закладывает в него стратегический смысл. Очевидно, YouTube не хочет, чтобы вы пропускали рекламу, и делает всё, чтобы отучить пользователя от этого.
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