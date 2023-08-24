YouTube уменьшит размер самого важного элемента во всём сервисе



Видеохостинг YouTube уменьшит размер кнопки пропуска рекламы. Об этом пишет Gizmochina.



Речь идет о кнопке «Пропустить рекламу», которая появляется в углу экрана просмотра после нескольких секунд рекламной вставки. Сейчас она прямоугольная и довольно большая, но даже так попадать в нее пальцем не всегда удобно. Но YouTube планирует некоторые перемены.







Согласно источнику, сервис хочет провести редизайн кнопки пропуска рекламы, чтобы она «соответствовала эстетике YouTube». Новая кнопка будет со скругленными углами, но самое главное — она существенно меньше в размерах, настолько, что совсем не бросается в глаза.



Источник считает, что это не просто дизайнерское решение — компания закладывает в него стратегический смысл. Очевидно,



Ранее мы рассказали, Согласно источнику, сервис хочет провести редизайн кнопки пропуска рекламы, чтобы она «соответствовала эстетике YouTube». Новая кнопка будет со скругленными углами, но самое главное — она существенно меньше в размерах, настолько, что совсем не бросается в глаза.Источник считает, что это не просто дизайнерское решение — компания закладывает в него стратегический смысл. Очевидно, YouTube не хочет, чтобы вы пропускали рекламу , и делает всё, чтобы отучить пользователя от этого.Ранее мы рассказали, как отключить рекомендательные алгоритмы YouTube — эта возможность появилась совсем недавно.