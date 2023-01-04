Ждать ли новых iPad в 2023-м? Вот всё что известно





В прошедшем 2022-м году мы видели немало утечек и инсайдов касательно будущих моделей iPad. Однако в последнее время начали появляться сообщения о том, что IT-компании пересматривают бизнес-планы на 2023-й год. Ждать ли нам в этом году новых «яблочных» планшетов? Давайте разбираться.





iPad 11

iPad mini 7

iPad Air 6

iPad 14’’

iPad Pro 7

Совсем недавно Apple представила знаковый iPad 10. Впервые с зарождения бюджетной линейки у планшета сменился дизайн и появился порт USB-С — теперь все iPad выполнены в едином дизайн-коде. Свежий iPad 10 получил позапрошлогодний SoC Apple A14 Bionic, при этом iPad 9 тоже сохранился в продаже. Именно поэтому выход iPad 11 в 2023-м маловероятен: две бюджетные модели у Apple уже имеются, а чипа A14 с головой хватит для базовых задач в ближайшие год-два. Есть вероятность, что в этом году компания откажется от iPad 9 и снизит цену на «десятку».Долгожданный «миник» в шестом поколении вышел в сентябре 2021 года и стал, пожалуй, самым серьезным апдейтом в истории линейки. Установленный в нем чип Apple A15 свеж и быстр, а потому вряд ли нуждается в обновлении — на аналогичном SoC работают, например, iPhone 13 и iPhone 14 Plus. Кроме того, планшет совместим с Apple Pencil 2 и Center Stage.Если вспомнить, что iPad mini 5 был выпущен в марте 2019-го, а iPad mini 6 — в сентябре 2021-го (то есть между ними 2,5 года), то логично ожидать выхода iPad mini 7 весной 2024 года. Однако Минг-Чи Куо считает, что обновление «миника» в текущем году весьма вероятно.Текущая версия iPad Air была представлена в марте 2021 года и получила чип Apple Silicon M1, которого с избытком хватит практически любому пользователю. Всё остальное в этом планшете тоже не требует особых доработок: дисплей 10,9 дюйма, новый дизайн-код, Stage Manager в iPadOS 16 и поддержка Apple Pencil 2. Инсайдеры говорят, что iPad Air обновится в 2024 году, получив чип Silicon M2 и USB-C c поддержкой Thunderbolt.Слухи о гигантском iPad появились не так давно, но уже успели завладеть сердцами фанатов «яблочных» планшетов. Если верить инсайдам, релиз устройства с дисплеем 14 дюймов планировался на весну 2023 года, но внезапно был отменен Apple и информации о каких-либо сроках его выпуска больше нет. Существует вероятность, что компания вовсе отказалась от планов по разработке iPad 14’’.На данный момент Apple продает iPad Pro 6 поколения в двух диагоналях — 11 и 12,9 дюйма. Это «нафаршированные» устройства, к которым почти не придерешься: всё самое новое и крутое в них уже есть. Они работают на свежем Silicon M2 и поддерживают Apple Pencil 2, Thunderbolt и фирменную клавиатуру с трекпадом.Главный инсайд, который касается iPad Pro 2023, это OLED-дисплей ; как известно, в актуальном iPad Pro 12,9 установлен mini-LED, тогда как 11-дюймовая модель работает на IPS-матрице. Кроме того, будущие «прошки» могут получить новый чип Silicon M3, который еще не представлен. Инсайдеры говорят, что iPad Pro с OLED выйдут в 2024 году, поскольку в прошлый раз между релизами прошло 18 месяцев.