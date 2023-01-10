55-дюймовый 4K-телевизор TCL отдают с бодрой скидкой на Яндекс Маркете
Николай Сеткин —
Прямо сейчас TCL 55P637 можно забрать всего за 29 990 рублей. Есть возможность разбить стоимость до 6 платежей с помощью услуги Сплит.
Вокруг экрана TCL 55P637 очень тонкие рамки. Диагональ составляет 55 дюймов, а разрешение — 3840x2160. Устройство поддерживает возможность отображение HDR-контента в форматах HDR10 и HLG. Есть поддержка звука Dolby Audio.
Телевизор работает на операционной системе Google TV. Также имеется поддержка беспроводных соединений по Wi-Fi и Bluetooth.
Стоимость TCL 55P637 на момент публикации составляет 29 990 рублей, а с кэшбэком на Яндекс Маркет от Тинькофф ценник станет еще приятнее. Также можно воспользоваться промокодом на дополнительную скидку 500 р.: REF_ZPKSETR. Он действует на первый заказ в приложении от 2 500 р., до 9 февраля.
Приобрести TCL 55P637 со скидкой на Яндекс Маркете
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