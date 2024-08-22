Большая распродажа Xiaomi на AliExpress: топовые гаджеты с хорошими скидками

Артем

Снимок экрана 2024-08-22 122120.png

Китайский маркетплейс продолжает Распродажу на миллион, в которой участвуют десятки категорий товаров и топовые бренды. 

Скидки продляться до 26 августа. Мы уже знакомили вас с подборками товаров от Ugreen, Baseus и Dreame. Сегодня мы выбрали несколько лотов от Xiaomi и POCO. Полный список гаджетов есть тут.

Смартфон POCO M5s

укрфекокеог.png

Если вы не сторонник дорогостоящих флагманов, то этот смартфон для вас. У него 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD, 8-ядерный процессор MediaTek Helio G95, память 4/64 и 64 МП основную и 13 МП фронтальную камеры. За автономность отвечает ёмкий аккумулятор на 5000 мА·ч.

Из отзывов: полностью соответствует заявленным характеристикам. Трек отслеживался на всем пути следования. Упаковка стандартная: почтовый пакет, бампер, заводская коробка в пленке, товар. Комплектация полная. Про телефон писать не буду, всё стандартно. Огонь! Товаром доволен.

Купить POCO M5s от 8 580 руб (-93 с купоном)

Redmi Book 16 (2024)

eryaeryaer.png

У него процессор Intel Core i5-13500H, 16 ГБ «оперативки» LPDDR5-6400 и обновленная система охлаждения с двумя кулерами и двумя радиаторами. Из портов: три USB-3.2, порт USB-C для зарядки, HDMI и комбинированный разъем для наушников и микрофона. Экран на 16 дюймов поддерживает разрешение 2560×1600 и частоту 120 Гц. Из коробки ноутбук работает на предустановленной Windows 11.

Из отзывов: ноутбук просто шикарный. Подумывал его продать или поменять на другой, когда получу, но он оказался лучше, чем я предполагал. После обновления виндовс батарея стала держаться в районе 10 часов, конечно же при минимальном использовании чтения браузера и видео в наушниках.

Купить Redmi Book 16 от 54 323 руб (-2 487 с купоном)

Xiaomi Mi TV Stick

srtjsrtjrj.png

Донгл подключается к порту HDMI и поддерживает разрешение 4K, технологии Dolby Atmos и Dolby Vision. В качестве оболочки выступает Android TV 9. Также поддерживаются Chromecast, работа с голосовым помощником от Google, есть доступ к онлайн-магазину приложений Google Play. Внутри чип Cortex-A53 2,0 ГГц, графика Mali 4509, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 4.2.

Из отзывов: оживил старенький телевизор — теперь полноценный смарт, повесил как дополнительный на кухне. Работает отлично по Wi-Fi, каналы не тормозят (интернет дома от Ростелеком по оптоволокну). Запитал этот гаджет прям от usb в телевизоре — в итоге не свисают лишние провода.

Купить Mi TV Stick от 2 945 руб

Xiaomi Smart Band 9

aerhyaerah.png

Это глобальная версия с русским языком. Новейший браслет сохранил прежний капсульный дизайн, но прибавил в точности измеряемых функций. С AMOLED-дисплея можно читать сообщения, отслеживать физическую активность, сон, уровень кислорода в крови и примерные показатели артериального давления. Бренд обещает увеличенное до трех недель время работы. На данный момент версия браслета поддерживает только английский и китайский языки, что в дальнейшем исправят обновлениями.

Купить Xiaomi Smart Band 9 от 3 318 руб (-276 с купоном)

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro

Снимок экрана 2024-08-22 120724.png

Находка для фанатов чистого звука. Redmi Buds 5 Pro воспроизводят звук без потерь, благодаря поддержке кодеков LHDC 5.0 и LHDC Lossless. Внутри стоят 10-мм динамические драйверы с керамическим покрытием и 11-мм низкочастотные вуферы с титановой облицовкой. Такое комбо дает чистый звук с густыми басами, а «шумодав» на 52 дБ оградит вас от постороннего шума. Время работы — до 10 часов на одном заряде, и до 38 часов с учетом кейса.

Из отзывов: наушники офигенные, приятный звук, но почему-то бывали помехи, но возможно связано с тем что не обновил протоколы блютуз. Много настроек под себя. Дизайн великолепен — матовый на половину, с другой стороны текстура по кожу текстура. Очень приятные и компактные.

Купить Redmi Buds 5 Pro от 3 993 руб

Также мы собрали список из всех категорий товаров для удобной навигации по скидкам:

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.


Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Нашли на AliExpress: гаджет для ленивых кошатников. Всего 300 рублей, а сколько радости
Большая распродажа UGREEN на AliExpress: успевайте, пока в наличии!
Хитовый Xiaomi Mi Band 9 отдают по минимальной цене. Глобальная версия только вышла, а её уже можно урвать со скидкой

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также