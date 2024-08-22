Большая распродажа Xiaomi на AliExpress: топовые гаджеты с хорошими скидками





Китайский маркетплейс продолжает Распродажу на миллион, в которой участвуют десятки категорий товаров и топовые бренды.



Скидки продляться до 26 августа. Мы уже знакомили вас с подборками товаров от Ugreen, Baseus и Dreame. Сегодня мы выбрали несколько лотов от Xiaomi и POCO. Полный список гаджетов есть тут.





(-93 с купоном)

(-2 487 с купоном)

(-276 с купоном)