Что купить со скидкой на распродаже «Черная пятница»

Началась ежегодная распродажа «Черная пятница», а это отличный повод закупиться техникой со скидкой. Мы подготовили подборку гаджетов бренда HONOR, с которыми знакомили вас на протяжении года. Прямо сейчас их можно выгодно приобрести и порадовать себя новинкой.
HONOR 90 — для любителей мобильной фотографии
Смартфон в лаконичном дизайне с приятными расцветками. Одно из главных достоинств HONOR 90 — основная камера на 200 МП. Примеры снимков на него вы можете полистать здесь, там много гор, вулканов и океана.
Что касается остальных параметров, то с ними всё в полном порядке. В качестве аппаратной платформы используется бодрый Snapdragon 7 Gen 1 с 8 ГБ оперативной памяти. Ёмкость накопителя можно выбрать на 256 или 512 ГБ. За автономную работу отвечает аккумулятор на 5000 мАч. Honor 90 оснащается изогнутым 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2664 × 1200 и частотой обновления до 120 Гц. Шим-частота составляет 3840 Гц. Подробнее о смартфоне вы можете узнать из нашего обзора.
Узнать стоимость и приобрести HONOR 90
HONOR 90 Lite — оптимальное соотношение стоимости и параметров
«Облегченная» версия HONOR 90 станет отличным выбором для любителей сбалансированных смартфонов. Гаджет работает на чипе MediaTek Dimensity 6020, а в качестве программной платформы используется Android 13. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а накопителя — 256 ГБ.
Система основной камеры состоит из трех датчиков, разрешение основного — 100 МП. Смартфон оснащается 6,7-дюймовым IPS-экраном с естественной цветопередачей, а за автономную работу отвечает аккумулятор на 4500 мАч. Поближе познакомиться с HONOR 90 Lite вы сможете в нашем обзоре.
Узнать стоимость и приобрести HONOR 90 Lite
HONOR Pad 8 — планшет для развлечений
Если вы в поисках планшета для развлечений, то рекомендуем обратить внимание на HONOR Pad 8. На стороне преимуществ устройства обозначим: минималистичный дизайн, алюминиевый корпус, большой экран и хорошую акустику.
Планшет оснащается 12-дюймовым IPS-экраном. В качестве аппаратной платформы используется Qualcomm Snapdragon 680 и 6 ГБ оперативной памяти. Гаджет доступен в конфигурации с накопителем на 128 или 256 ГБ. Качественное звучание обеспечивают 8 динамиков. Мы протестировали HONOR Pad 8 и поделились впечатлениями в обзоре.
Узнать стоимость и приобрести HONOR Pad 8
HONOR Pad X9 — доступный планшет на каждый день
Пользователям, которые используют планшет в качестве своего повседневного гаджета, рекомендуем обратить внимание на HONOR Pad X9. У него очень приятный дизайн, отличный экран и хороший звук.
HONOR Pad X9 оснащен 11,5-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 120 Гц. Планшет работает на чипе Qualcomm Snapdragon 685. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а емкость накопителя — 128 ГБ. Автономность устройству обеспечивает аккумулятор на 7500 мАч. Акустическая система состоит из 6 динамиков. Подробнее ознакомиться с особенностями гаджета вы сможете в нашем обзоре.
Узнать стоимость и приобрести HONOR Pad X9
HONOR MagicBook X 16 Pro — ультрабук с большим экраном
Одна из основных особенностей HONOR MagicBook X 16 Pro — 16-дюймовый IPS-экран в форм-факторе ультрабука. Напомним, габариты устройства составляют 250,1 x 356,2 x 17,9 мм, а вес при этом всего 1,75 кг.
«Под капотом» HONOR MagicBook X 16 Pro трудится 12-ядерный процессор Intel Core i5-13500H. Объем оперативной памяти типа LPDDR4x составляет 16 ГБ. Ёмкость накопителя (M.2 PCIe) — 512 ГБ. Всё это «упаковано» в минималистичный дизайн. В качестве устройств ввода используется большой тачпад и клавиатура с цифровым блоком, а значит ноутбук отлично подойдет для работы и учебы.
Узнать стоимость и приобрести HONOR MagicBook X 16 Pro
HONOR X7a Plus — доступный смартфон с достойной автономностью
Смартфон оснащается аккумулятором на 6000 мАч. С такой батарейкой он вполне сможет прожить пару суток.
Среди остальных характеристик: 6,74-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц, процессор MediaTek Helio G37, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Также стоит отметить поддержку карт памяти microSD ёмкостью до 1 ТБ. Разрешение главного датчика основной камеры составляет 50 МП.
Узнать стоимость и приобрести HONOR X7a Plus
HONOR X9a — доступный смартфон с OLED-экраном
В числе преимуществ этого гаджета обязательно стоит отметить топовый OLED-экран с частотой 120 Гц, тонкий и легкий корпус, а также аккумулятор на 5100 мАч.
В качестве аппаратной платформы используется чип Qualcomm Snapdragon 695 и 6 ГБ оперативной памяти. HONOR X9a доступен в трех расцветках с накопителем на 128 или 256 ГБ. Разрешение главного датчика основной камеры составляет 64 МП. Познакомиться с этим смартфоном поближе вы сможете в нашем обзоре.
Узнать стоимость и приобрести HONOR X9a Plus
Реклама
ООО "МЕДИАМЭЙКЕР"
ИНН 7731529804
erid: 4CQwVszH9pWuKKXKj9E