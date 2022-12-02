Новый год 2023

Что подарить на Новый Год: 4 полезных и функциональных гаджета

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Праздник

Ну что, начинаем отсчет оставшихся дней до Нового Года? В календаре декабрь, а это означает, что самое время запастись подарками для родных и близких людей. Полезный и функциональный гаджет — наиболее интересный вариант из всех возможных. Мы подготовили подборку из 4 устройств, которые имеют все шансы стать отличным подарком на Новый Год.

Интерактивная игрушка ClicBot

Родителям, которые хотят, чтобы их ребенок развивался и познавал новые технологии, отложив планшет или смартфон с играми и мультиками, стоит обратить внимание на робота-конструктора ClicBot. Гаджет поможет пробудить в ребенке интерес к робототехнике и программированию.
Опираясь на инструкцию из официального приложения ClicBot, вы можете собрать 50 различных вариаций конструкции робота. Впрочем, на этом можно не останавливаться, проявить креативность и создать с помощью конструктора что-то свое, чего нет даже в инструкции. Готовым вариантом сборки можно будет поделиться с другими владельцами ClicBot, загрузив фото или видео со своим результатом в приложение.

ClicBot

Теоретически самый большой набор ClicBot Maker позволяет создать более 14 000 различных моделей. А еще с роботом можно играть в викторины, управлять им, используя различные дополнительные модули: клешню для захвата или присоску для перемещения по гладким поверхностям. Одним словом, способы игры с ClicBot ограничиваются только фантазией ребенка и его родителей.
ClicBot можно приобрести со скидкой 5%. Для этого перед оплатой покупки воспользуйтесь промокодом ICLICBOT2023 (действителен до 31.12.2022).

Квадрокоптер DJI Mini 3 Pro

Этот гаджет в нашей подборке позволит получить сразу несколько необычных впечатлений — от полётов и съемки с высоты. Отличный способ прокачать креативность и встряхнуть свои социальные сети крутыми фотографиями и видеороликами.

DJI

На DJI Mini 3 Pro благодаря скромным габаритам не требуются какие-либо документы. Время полета от полностью заряженного аккумулятора составляет до 34 минут в зависимости от условий, поэтому, чтобы не быть ограниченным одной батареей рекомендуем сразу приобрести набор Fly More Combo, в который входит удобный кейс для транспортировки, запасные лопасти и 3 АКБ. 

DJI

Разрешение камеры DJI Mini 3 Pro составляет 48 МП, она позволяет снимать 4K-видео. Есть функции автоматического взлета и посадки. Также имеется поддержка режима FPV — полет в специальных очках (докупаются отдельно) от первого лица.

AirPods Pro 2

AirPods Pro 2

 Без угрызения совести назову AirPods Pro 2 самыми лучшими наушниками 2022 года. Судите сами, Apple сохранила все преимущества предыдущий модели и значительно прокачала звучание, а также систему активного шумоподавления. Мы подробно рассказывали об этом устройстве в обзоре, а я также кратко поделился своими впечатлениями.

Что подарить пользователю iPhone, iPad или Mac на новый год? Несомненно — AirPods Pro 2.

Электросамокат Acer ES Series 5

Acer ES Series 5

Рекомендовать зимой электросамокат? Странно. На самом деле — ничего странного, поскольку Acer ES Series 5 по ссылке можно приобрести с очень достойной скидкой. Так или иначе, вслед за зимой придет весна, и снова начнется сезон прогулок на электросамокатах.

Я успел протестировать Acer ES Series 5 прямо перед закрытием сезона и подробно рассказал о нем в обзоре. Если кратко, это универсальная модель с очень удобной площадкой для ног. А еще его корпус получил степень защиты от влаги IPX4. Также стоит отметить внушительный запас хода и поворотную ручку ускорения.
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Комментарии

Disney
+176
Disney
Какие-то нифига не бюджетные подарки🫤
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