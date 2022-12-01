Электрическая прецизионная отвёртка с большим набором бит и фонариком. Странно, что у вас ещё нет такого набора

Мы нашли на AliExpress замечательный набор: электрическая отвёртка с 24 сменными битами, встроенным светодиодным фонариком и ещё несколькими аксессуарами. Он пригодится любому, кто хотя бы изредка разбирает и ремонтирует какие-нибудь вещи (смартфоны, ноутбуки, очки, часы и прочее подобное).
В наборе 24 прецизионные биты с разными головками. У них магнитный состав, благодаря чему они надёжно крепятся в держателе отвертке и примагничивают к себе болтики, которые нужно вкрутить или открутить. Отвёртка питается от аккумулятора, то есть для работы с ней нужно прилагать минимум усилий, причём бита может крутиться как по часовой стрелке, так и против неё (на корпусе две соответствующие кнопки). Благодаря встроенному светодиоду не потребуется использовать дополнительный фонарик. В комплекте есть зарядный кабель с разъёмом USB Type-C, пластиковая подставка и отмычка для вскрытия корпусов.
- Отвёртка + 24 биты — около 1500 р.
- Отвёртка + 24 биты + присоска, медиатор, пинцеты, магнитный коврик и другие аксессуары — около 2500 р.
- Отвёртка + 100 бит + присоска, медиатор, пинцеты, магнитный коврик и ещё больше аксессуаров — около 2800 р.