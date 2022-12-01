AliExpress

Электрическая прецизионная отвёртка с большим набором бит и фонариком. Странно, что у вас ещё нет такого набора

Александр


Мы нашли на AliExpress замечательный набор: электрическая отвёртка с 24 сменными битами, встроенным светодиодным фонариком и ещё несколькими аксессуарами. Он пригодится любому, кто хотя бы изредка разбирает и ремонтирует какие-нибудь вещи (смартфоны, ноутбуки, очки, часы и прочее подобное).

В наборе 24 прецизионные биты с разными головками. У них магнитный состав, благодаря чему они надёжно крепятся в держателе отвертке и примагничивают к себе болтики, которые нужно вкрутить или открутить. Отвёртка питается от аккумулятора, то есть для работы с ней нужно прилагать минимум усилий, причём бита может крутиться как по часовой стрелке, так и против неё (на корпусе две соответствующие кнопки). Благодаря встроенному светодиоду не потребуется использовать дополнительный фонарик. В комплекте есть зарядный кабель с разъёмом USB Type-C, пластиковая подставка и отмычка для вскрытия корпусов.
Этот набор стоит дешевле 1500 рублей без учёта стоимости доставки, но у продавца есть более продвинутые версии.

  • Отвёртка + 24 биты — около 1500 р.
  • Отвёртка + 24 биты + присоска, медиатор, пинцеты, магнитный коврик и другие аксессуары — около 2500 р.
  • Отвёртка + 100 бит + присоска, медиатор, пинцеты, магнитный коврик и ещё больше аксессуаров — около 2800 р.
Судя по отзывам, биты достаточно прочные и по своим размерам в точности аналогичны тем, которые выпускает Xiaomi для своих отвёрток.
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Комментарии

lonelysoul
+346
lonelysoul
Конечно, каждой семье по электрической прецизионной отвертке с большим набором бит и фонариком!
19 минут назад
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