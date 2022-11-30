Удобный гаджет для проверки батареек с AliExpress. Такой нужен в каждом доме

Обидно, когда заряд батареек в пульте внезапно заканчивается. Хорошо, когда под рукой есть устройство, которым можно быстро проверить, когда пора заменить элемент питания.
Займет сей процесс всего пару секунд. Просто вставьте батарейку или аккумулятор в отсек до упора. Впрочем, промахнуться будет сложно — для каждого элемента есть свое место. Остаточный заряд высветится на дисплее рядом. Найти устройство можно на AliExpress.
Тестер поддерживает форматы батареек N, AA, AAA, D, а также «Крону».
Из отзывов: отличный аппарат. Разные батарейки тестирует, очень выручает когда нужно отсортировать их. Легкий и компактный.
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