Как приобрести смартфон со связью и получить второй в подарок

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Infinix

Наступил период приятных предновогодних покупок. МегаФон запустил акцию для тех, кто к Новому Году решил обновить смартфон. При покупке гаджета определенной модели со связью можно получить второе устройство в подарок. Рассказываем, как это сделать.

В акции «Второй смартфон в подарок» принимают участие устройства от бренда Infinix. Предложение работает так:
  • Переходим по ссылке
  • Выбираем для покупки смартфон Infinix NOTE 30 Pro 8/256 ГБ
  • Выбираем абонемент на связь на 3,6 или 12 месяцев со скидкой до 40%
  • МегаФон дарит в качестве второго смартфона Infinix HOT 30i 4/64
Акции

Помимо Infinix NOTE 30 Pro в качестве основной покупки, в акции также участвуют другие устройства:
  • При покупке смартфона Infinix NOTE 30 8/128 ГБ со связью  можно получить в подарок смарт-часы Infinix Watch 1 XW1
  • При покупке смартфона Infinix HOT 30 4/128 ГБ МегаФон подарит 3 месяца связи новым абонентам
Infinix NOTE 30 Pro

Немного подробнее расскажем о гаджетах. Смартфон Infinix NOTE 30 Pro оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном. В качестве аппаратной платформы используется 8-ядерный чип MediaTek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ. Есть поддержка карточек памяти объемом до 1 ТБ. Основная камера состоит из трех датчиков с главным на 108 МП. Разрешение фронталки составляет 32 МП. Автономность устройству обеспечивает батарея ёмкостью 5000 мАч.

Infinix NOTE 30

Infinix NOTE 30 оборудован 6,78-дюймовым IPS-экраном. Он работает на чипе MediaTek Helio G99 с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Есть слот для карт памяти ёмкостью до 1ТБ. В основной камере используется три сенсора с главным датчиком на 64 МП. Разрешение селфи-камеры — 16 МП. За автономную работу отвечает аккумулятор на 5000 мАч.

Infinix HOT 30

Infinix HOT 30 оснащен 6,78-дюймовым IPS-экраном. Смартфон получил 8-ядерный чип MediaTek Helio G88, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ и поддержку карточек памяти объемом до 1 ТБ. В основной камере используется два сенсора, разрешение главного — 50 МП. В качестве фронталки используется датчик на 8 МП. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч.

Infinix HOT 30i

Infinix HOT 30i оснащается IPS-дисплеем с диагональю 6,56 дюйма. Смартфон работает на 8-ядерном чипе Unisoc Tiger T606. У него 4 ГБ оперативной памяти и хранилище на 64 ГБ. Есть возможность расширения ёмкости накопителя с помощью карточек памяти объемом до 1 ТБ. Разрешение основной камеры составляет 13 МП, а фронтальной — 8 МП. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч.

Infinix Watch 1

Смарт-часы Infinix Watch 1 оборудованы прямоугольным экраном с диагональю 1,83 дюйма. Время автономной работы составляет до 96 часов. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.2. В часы встроены датчики сердечного ритма и насыщения крови кислородом. Гаджет позволяет отслеживать сон и физическую активность. 

Кто может принять участие в акции «Второй смартфон в подарок»:
  • Новые абоненты — необходимо купить абонемент на связь на один из тарифов МегаФон 3.0 (кроме VIP, Премиум). 
  • Действующие абоненты — необходимо перейти или просто пользоваться одним из тарифов МегаФон 3.0, Включайся (кроме «Открывай») и внести предоплату на услуги связи в размере 1500 рублей.
В качестве итога хочется обозначить выгоду. Выбираем смартфон Infinix NOTE 30 Pro за 25 990 р., оплачиваем абонемент с МегаТарифом на 3 месяца с 15-процентной скидкой за 2 225 р. и получаем в подарок Infinix HOT 30i стоимостью 7 990 рублей. Сумма такой покупки получается 28 215 р. вместо 36 205 р. Или такой вариант:  при покупке смартфона Infinix HOT 30 за 13 990 р. МегаФон дарит МегаТариф на 3 месяца стоимостью 2 540 р. Итого получаем финальный прайс 13 530 р. вместо 16 530.

Таким образом получаем довольно выгодное предложение для тех, кто надумал обновить смартфон к празднику. На акцию стоит обратить внимание, как новым, так и действующим абонентам МегаФона.

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ПАО «Мегафон»
ИНН: 7812014560
erid: 4CQwVszH9pWuKKSs6dz
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