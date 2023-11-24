Как приобрести смартфон со связью и получить второй в подарок

Наступил период приятных предновогодних покупок. МегаФон запустил акцию для тех, кто к Новому Году решил обновить смартфон. При покупке гаджета определенной модели со связью можно получить второе устройство в подарок. Рассказываем, как это сделать.
В акции «Второй смартфон в подарок» принимают участие устройства от бренда Infinix. Предложение работает так:
- Переходим по ссылке
- Выбираем для покупки смартфон Infinix NOTE 30 Pro 8/256 ГБ
- Выбираем абонемент на связь на 3,6 или 12 месяцев со скидкой до 40%
- МегаФон дарит в качестве второго смартфона Infinix HOT 30i 4/64
Помимо Infinix NOTE 30 Pro в качестве основной покупки, в акции также участвуют другие устройства:
- При покупке смартфона Infinix NOTE 30 8/128 ГБ со связью можно получить в подарок смарт-часы Infinix Watch 1 XW1
- При покупке смартфона Infinix HOT 30 4/128 ГБ МегаФон подарит 3 месяца связи новым абонентам
Немного подробнее расскажем о гаджетах. Смартфон Infinix NOTE 30 Pro оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном. В качестве аппаратной платформы используется 8-ядерный чип MediaTek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ. Есть поддержка карточек памяти объемом до 1 ТБ. Основная камера состоит из трех датчиков с главным на 108 МП. Разрешение фронталки составляет 32 МП. Автономность устройству обеспечивает батарея ёмкостью 5000 мАч.
Infinix NOTE 30 оборудован 6,78-дюймовым IPS-экраном. Он работает на чипе MediaTek Helio G99 с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Есть слот для карт памяти ёмкостью до 1ТБ. В основной камере используется три сенсора с главным датчиком на 64 МП. Разрешение селфи-камеры — 16 МП. За автономную работу отвечает аккумулятор на 5000 мАч.
Infinix HOT 30 оснащен 6,78-дюймовым IPS-экраном. Смартфон получил 8-ядерный чип MediaTek Helio G88, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ и поддержку карточек памяти объемом до 1 ТБ. В основной камере используется два сенсора, разрешение главного — 50 МП. В качестве фронталки используется датчик на 8 МП. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч.
Infinix HOT 30i оснащается IPS-дисплеем с диагональю 6,56 дюйма. Смартфон работает на 8-ядерном чипе Unisoc Tiger T606. У него 4 ГБ оперативной памяти и хранилище на 64 ГБ. Есть возможность расширения ёмкости накопителя с помощью карточек памяти объемом до 1 ТБ. Разрешение основной камеры составляет 13 МП, а фронтальной — 8 МП. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч.
Смарт-часы Infinix Watch 1 оборудованы прямоугольным экраном с диагональю 1,83 дюйма. Время автономной работы составляет до 96 часов. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.2. В часы встроены датчики сердечного ритма и насыщения крови кислородом. Гаджет позволяет отслеживать сон и физическую активность.
Кто может принять участие в акции «Второй смартфон в подарок»:
- Новые абоненты — необходимо купить абонемент на связь на один из тарифов МегаФон 3.0 (кроме VIP, Премиум).
- Действующие абоненты — необходимо перейти или просто пользоваться одним из тарифов МегаФон 3.0, Включайся (кроме «Открывай») и внести предоплату на услуги связи в размере 1500 рублей.
Таким образом получаем довольно выгодное предложение для тех, кто надумал обновить смартфон к празднику. На акцию стоит обратить внимание, как новым, так и действующим абонентам МегаФона.
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ПАО «Мегафон»
ИНН: 7812014560
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