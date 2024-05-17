Дешёвые ноутбуки с Ozon и Wildberries с завышенными характеристиками — фейк или нет? Специалисты покопались, поковырялись и поняли!







В Ozon, Wildberries и других маркетплейсах продаются сомнительные ноутбуки — вроде бы они стоят нереально дёшево, но при этом у них заявлены характеристики на уровне топовых моделей. Всего за 15-20 тысяч рублей можно приобрести игровую машину с внушительным объёмом памяти, ну не чудо ли это? Чудо или нет — попробовал разобраться пользователь «Хабра» с ником LightTool.



LightTool





В Ozon, Wildberries и других маркетплейсах продаются сомнительные ноутбуки — вроде бы они стоят нереально дёшево, но при этом у них заявлены характеристики на уровне топовых моделей. Всего за 15-20 тысяч рублей можно приобрести игровую машину с внушительным объёмом памяти, ну не чудо ли это? Чудо или нет — попробовал разобраться пользователь «Хабра» с ником LightTool.LightTool купил на Ozon «игровой» ноутбук с процессором Intel Celeron Т5095, у которого заявлено 24 ГБ оперативной памяти (при том, что этот чип поддерживает не более 16 ГБ), получил его в ПВЗ, принёс домой и включил. Он сразу же обратил внимание на то, что в BIOS скрыта почти вся информация о «железе», что довольно необычно, ведь это требует сложны манипуляций со стороны производителя.

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Системные параметры отображали, что в ноутбуке установлено 24 ГБ оперативной памяти, но из них доступно лишь 15,8 ГБ, «Диспетчер задач» видел то же самое. В отзывах к таким устройствам довольные и счастливые пользователи убеждают друг друга, что всё остальное зарезервировано для видеочипа (вероятно, чтобы игры летали на селероне, как на топовых видеокартах). Конечно же, это оказалось не так: реальный объём оперативной памяти всего 8 ГБ, ещё столько же к ней добавлено из накопителя, а видеочипу выделено лишь 128 МБ. Ч то примечательно, утилиты CPU-Z и AIDA64 определяли тактовую частоту оперативной памяти 2133 МГц, тогда как на наклейке плашки указано 2666 МГц. Это доказывает, что один китаец обманул другого, а оба они обманули покупателя из России.В итоге из заявленных 24 ГБ оперативной памяти и определяемых операционной системой 16 ГБ в реальности осталось лишь 8 ГБ, к тому же со сниженной тактовой частотой. Конечно, этот ноутбук нельзя назвать игровым, поскольку на нём без проблем запускаются игры лишь игры 20-летней давности. Единственное, что у него хорошо — нет проблем с перегревом (из-за слабой начинки), а в остальном он явно не стоит тех денег, что просят за него китайские дельцы, открывшие для себя российский рынок.