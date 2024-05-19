10 интересных штук с Яндекс Маркета: пригодятся дома и в поездках

Николай
Яндекс Маркет

Продолжаем исследовать виртуальные полки маркетплейсов в поисках интересных, необычных и функциональных вещей. В этой заметке подготовили десять таких штук с Яндекс Маркета.

Напольный вентилятор Mijia DC Inverter Tower Fan

Напольный вентилятор Mijia DC Inverter Tower Fan

До начала календарного лета нас отделяет несколько недель. Однако в некоторые города уже пришла жара. Уберечься от неё поможет напольный вентилятор Mijia, который еще и выглядит стильно.

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Держатель из бетона для книг

Держатель для книг из бетона

Необычная интерьерная штука. Этот элемент декора поможет в организации хранения книг.

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Кнопочная мельница для специй

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Незаменимая штука для кухни. Мельница используется для порционного помола специй или крупной соли. Из необычного — механизм приводится в действие нажатием.

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Органайзер для очков серый

Органайзер для очков серый

Если у вас много солнцезащитных или обычных очков, то наверняка вы сталкивались с проблемой их хранения. В этом деле как раз поможет органайзер.

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Защитные уголки для мебели

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Мастхэв-штука для родителей с маленькими детьми. Такой уголок поможет сделать острые углы мебели безопасными. К тому же, такое решение еще и выглядит прилично.

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Держатель для телефона или планшета BASEUS

Держатель для телефона или планшета

Удобная и практичная штука. Можно использовать на рабочем столе, если вы используете свой смартфон в качестве веб-камеры для видеозвонков. Также аксессуар найдет применение у ленивых пользователей — можно будет закрепить девайс под удобным углом для просмотра видосиков, чтобы не держать его в руках.

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Набор для поездок

Набор для поездок

Эта штука раз и навсегда поможет решить проблему с многочисленными проводами. В удобном футляре зарядный кабель со всеми распространенными коннекторами, включая USB-С и Lightning. Также нашлось место скрепке для извлечения лотка сим-карты.

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Беспроводные наушники Realme Buds Air 3

Realme Buds Air 3

Одни из лучших TWS-наушников в своей ценовой категории по мнению нашего главного редактора. Качественное звучание, хороший шумодав и удобный форм-фактор.

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Выжиматель для тюбика

Выжиматель для тюбика

С помощью этого простого аксессуара вы сможете по максимуму использовать тюбики с зубной пастой, кремом, ну или горчицей.

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Беспроводная акустика Edifier D12

Колонка

Колонка от бренда, который зарекомендовал себя качественным и доступным звучанием. Корпус — дерево. По словам производителя, суммарная мощность составляет 70 Вт. Помимо Bluetooth, имеется и возможность проводного подключения. В комплекте идет ПДУ.

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ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543
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