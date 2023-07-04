Microsoft озвучила сроки выхода PlayStation 5 Slim, но сейчас выгоднее купить PS5 DE с огромной скидкой

Компания Sony планирует выпустить PS5 Sim этой осенью. Об этом стало известно во время очередного судебного слушания по делу Федеральной торговой комиссии США (FTC) против Microsoft из-за покупки студии Activision Blizzard.Софтверный гигант утверждает, что Sony планирует продавать модель PS5 Slim по $399,99 в США. Это пересекается с предыдущими инсайдами относительно «урезанной» PlayStation 5.В прошлом году портал Insider Gaming сообщил, что Sony готовится к выпуску PS5 со съёмным дисководом в сентябре 2023 года. Скорее всего, компания будет продавать консоли как в бандлах с оптическим приводом, так и без него. Такое решение позволит уменьшить габариты самого устройства.Сейчас Sony продаёт PS5 Digital Edition за $399, а дисковую PS5 за $499, но с релизом Slim-версии она может снять с продажи эти ревизии. Если вы давно хотели приобрести себе такую консоль, то сейчас — лучшее время. Наможно урватьзапо промокоду, а с кэшбеком некоторых банков можно сэкономить ещё пару тысяч.