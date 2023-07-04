Microsoft озвучила сроки выхода PlayStation 5 Slim, но сейчас выгоднее купить PS5 DE с огромной скидкой

Фархад
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Концепт: Notebookcheck

Компания Sony планирует выпустить PS5 Sim этой осенью. Об этом стало известно во время очередного судебного слушания по делу Федеральной торговой комиссии США (FTC) против Microsoft из-за покупки студии Activision Blizzard.

Софтверный гигант утверждает, что Sony планирует продавать модель PS5 Slim по $399,99 в США. Это пересекается с предыдущими инсайдами относительно «урезанной» PlayStation 5.

В прошлом году портал Insider Gaming сообщил, что Sony готовится к выпуску PS5 со съёмным дисководом в сентябре 2023 года. Скорее всего, компания будет продавать консоли как в бандлах с оптическим приводом, так и без него. Такое решение позволит уменьшить габариты самого устройства.

Сейчас Sony продаёт PS5 Digital Edition за $399, а дисковую PS5 за $499, но с релизом Slim-версии она может снять с продажи эти ревизии. Если вы давно хотели приобрести себе такую консоль, то сейчас — лучшее время. На Яндекс.Маркете можно урвать PS5 Digital Edition за 43 101 рубль по промокоду Best10, а с кэшбеком некоторых банков можно сэкономить ещё пару тысяч.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+87
Еремей Киба
и что с цифровой версией делать? нетфлекс смотреть? ах да, даже этого не сделать...
так что только диск, а они стоят дофига, поэтому проще пойти за 20к взять пс4 про и не переживать, что она будет ДЫЖДЫТАЛ
2 часа назад в 21:43
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Monseuir Kotoff
+203
Monseuir Kotoff Еремей Киба
Как минимум нужно иметь мозги, ведь консоль не для тугодумов.
Кто хочет, тот спокойно покупает себе игры, подписки и так далее!

Хочешь Польша, хочешь США или Турция с Украиной. А то бедный несчастный, без игр оставили.
P.S. Netflix у тупых тоже не работает
час назад в 22:20
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