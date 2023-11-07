На Яндекс Маркете началась распродажа 11.11: где искать скидки

На маркетплейсе Яндекс Маркет стартовала распродажа 11.11. В этой небольшой заметке мы собрали полезные ссылки и сделали небольшую подборку товаров со скидками.
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Что купить со скидкой
Беспроводная компактная мышь Xiaomi Mi Portable Mouse 2
Аксессуар доступен в серебристом и серном оформлении. Мышка способна работать по Bluetooth и радиоканалу через USB-ресивер. Корпус изготавливается из алюминия. Средняя оценка на маркете — 4,9.
Увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 (MJJSQ05DY)
Есть функция ароматизации и поддержка Алисы. Обслуживаемая площадь — 36 квадратных метров. Объем резервуара составляет 4,5 литра. Средняя оценка на маркете — 5.
Чехлы COMMO для iPhone
Есть прозрачные чехлы, а также цветные силиконовые. Также имеется поддержка MagSafe. В наличии аксессуары для серий iPhone 15, iPhone 14 и iPhone 13.
Вертикальная подставка UGREEN для ноутбука
Эта штука поможет освободить место на рабочем столе. Корпус выполнен из металла, внутри держателя есть мягкая проклейка, чтобы не повредить поверхность ноутбука. Средняя оценка на маркете — 4,8.
Смарт-часы HUAWEI Watch GT 4
Подробнее об этом гаджете можете почитать в нашем обзоре. Напомним, смарт-часы оснащаются 1,43-дюймовым AMOLED-экраном, есть влагозащита. Поддерживается подключение к гаджетам на iOS и Android. Средняя оценка на маркете — 5.
Набор гелевых ручек Xiaomi Mi Gel Pen
В наборе 10 ручек с чернилами черного цвета. Толщина линии письма составляет 0,5 мм. Средняя оценка на маркете — 4,8.
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ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543