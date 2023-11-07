На Яндекс Маркете началась распродажа 11.11: где искать скидки

Николай
Яндекс Маркет

На маркетплейсе Яндекс Маркет стартовала распродажа 11.11. В этой небольшой заметке мы собрали полезные ссылки и сделали небольшую подборку товаров со скидками.

Где искать 11.11 на Яндекс Маркете

Что купить со скидкой

Беспроводная компактная мышь Xiaomi Mi Portable Mouse 2

Xiaomi Mi Portable Mouse 2

Аксессуар доступен в серебристом и серном оформлении. Мышка способна работать по Bluetooth и радиоканалу через USB-ресивер. Корпус изготавливается из алюминия. Средняя оценка на маркете — 4,9.

Увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 (MJJSQ05DY)

Увлажнитель воздуха с функцией ароматизации Xiaomi Smart Humidifier 2 (MJJSQ05DY) CN

Есть функция ароматизации и поддержка Алисы. Обслуживаемая площадь — 36 квадратных метров. Объем резервуара составляет 4,5 литра. Средняя оценка на маркете — 5.

Чехлы COMMO для iPhone 

COMMO

Есть прозрачные чехлы, а также цветные силиконовые. Также имеется поддержка MagSafe. В наличии аксессуары для серий iPhone 15, iPhone 14 и iPhone 13.

Вертикальная подставка UGREEN для ноутбука

Вертикальная подставка UGREEN для ноутбука

Эта штука поможет освободить место на рабочем столе. Корпус выполнен из металла, внутри держателя есть мягкая проклейка, чтобы не повредить поверхность ноутбука. Средняя оценка на маркете — 4,8.

Смарт-часы HUAWEI Watch GT 4

Смарт-часы HUAWEI Watch GT 4

Подробнее об этом гаджете можете почитать в нашем обзоре. Напомним, смарт-часы оснащаются 1,43-дюймовым AMOLED-экраном, есть влагозащита. Поддерживается подключение к гаджетам на iOS и Android. Средняя оценка на маркете — 5.

Набор гелевых ручек Xiaomi Mi Gel Pen

Набор гелевых ручек Xiaomi Mi Gel Pen

В наборе 10 ручек с чернилами черного цвета. Толщина линии письма составляет 0,5 мм. Средняя оценка на маркете — 4,8.

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ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543
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Комментарии

Hello!
+632
Hello!
Подскажите хорошие чехлы, не сильно дорогие.
час назад в 10:08
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+93
unfailingsky Hello!
И чтобы был на 11 айфон)
29 минут назад
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tellurian
+4760
tellurian Hello!
Не дорогие все так себе. Лучше всего оригинал , имхо
Я про кожаный.
А так, на Али смотрите по отзывам.
5 минут назад
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