Ноутбук Honor MagicBook 16 сливают с очень жирной скидкой на AliExpress

На момент публикации ноутбук Huawei Honor MagicBook 16 можно урвать за 54 525 р
. А если взять купон продавца, то можно дополнительно уронить ценник. Для примера на аналогичную модель стоимость на Маркете стартует от 70 000 р.
Что получаем за указанный прайс? Бодрый ноутбук с диагональю экрана 16,1 дюйма и частотой обновления 144 Гц. За производительность отвечает шустрый AMD Ryzen 7 5800H, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель на 512 ГБ. На устройстве предустановлена Windows 11 и есть сканер отпечатков пальцев.
Имеется возможность отправки из РФ. Также продавец обещает добавить к заказу один подарок: беспроводную мышку Xiaomi, USB-С хаб, наклейки на клавиатуру или коврик для мыши.
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