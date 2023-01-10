AliExpress

Ноутбук Honor MagicBook 16 сливают с очень жирной скидкой на AliExpress

Николай
Ноутбук

На момент публикации ноутбук Huawei Honor MagicBook 16 можно урвать за 54 525 р. А если взять купон продавца, то можно дополнительно уронить ценник. Для примера на аналогичную модель стоимость на Маркете стартует от 70 000 р.

Скидка

Что получаем за указанный прайс? Бодрый ноутбук с диагональю экрана 16,1 дюйма и частотой обновления 144 Гц. За производительность отвечает шустрый AMD Ryzen 7 5800H, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель на 512 ГБ. На устройстве предустановлена Windows 11 и есть сканер отпечатков пальцев.

Ноутбук

Имеется возможность отправки из РФ. Также продавец обещает добавить к заказу один подарок: беспроводную мышку Xiaomi, USB-С хаб, наклейки на клавиатуру или коврик для мыши.

Приобрести Honor MagicBook 16 на AliExpress
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Комментарии

+1
Молния Маккуин
И в итоге какая там винда будет? Разобрались бы для начала. Почитали описание...
Сегодня в 20:27
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tellurian
+4918
tellurian
Клавиатура китайская. Ещё гравировку делать.
2 часа назад в 21:45
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tellurian
+4918
tellurian
Утром было два варианты и цены лучше.
2 часа назад в 21:45
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