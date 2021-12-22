Житель США пожаловался, что его люкс-автомобиль чуть не угнали при помощи Apple AirTag. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.
Согласно источнику, Джон Нельсон, житель штата Мичиган, приехал в торговый центр Great Lakes Crossing на своем автомобиле Dodge Charger 2018 года. Он оставил его на парковке и ходил по магазинам около двух часов. Когда Джон вернулся в свое авто и выехал в сторону дома, ему на iPhone пришло уведомление — «рядом движется неизвестный AirTag».
Нельсон остановился и нажал на кнопку «Воспроизвести звук» — iPhone предоставляет такую возможность, чтобы смарт-метку (свою или чужую) можно было найти. После непродолжительных поисков он обнаружил источник звука возле заливной горловины бензобака, под защитной крышкой — злоумышленники открутили ее, чтобы засунуть туда устройство.
Джон предполагает, что угонщики собирались проследить за ним, чтобы узнать, где он живет, после чего ночью украсть машину и продать ее на запчасти. Он отдал чужой AirTag полиции, где ему сообщили что в данный период времени в Мичигане наблюдается всплеск подобных случаев. Угонщики активно учатся друг у друга и всё больше используют «яблочный» аксессуар, чтобы делать свое черное дело. Ранее такая же схема получила распространение в Канаде.
Нельсону повезло — он пользуется iPhone, что позволило ему своевременно обнаружить метку в своем автомобиле. Если бы его смартфон работал на Android, то, вполне возможно, он вскоре лишился бы автомобиля. К слову, недавно Apple выпустила собственное приложение для Android, которое позволяет находить чужие AirTag вокруг себя, но вряд ли об этом знают многие пользователи «зеленого робота».
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