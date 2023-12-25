У пользователей iPhone стали списывать деньги за перезагрузку устройства. Как решить проблему?

Пикабушник Alucard161190 обнаружил, что с его мобильного счёта списывается по 10 рублей всякий раз, когда он перезагружает свой iPhone. Он обратился в техподдержку оператора — там ему подтвердили списание, объяснили, почему это происходит, и рассказали, что можно сделать, чтобы деньги не списывались.
Проблема в том, что приложение FaceTime или iMessage отправляет SMS-сообщение на номер в Великобритании всякий раз, когда пользователь вынимает или вставляет SIM-карту, меняет прошивку или перезагружает устройство. Это нужно для авторизации смартфона на серверах Apple.
Такое происходило и раньше, но российские операторы заключили соглашение с Apple, чтобы авторизация производилась внутри России и была бесплатной для пользователей iPhone. Поскольку Apple покинула российский рынок, эти соглашения больше не действуют, и SMS-сообщения снова отправляются за рубеж, что приводит к списаниям денег со счёта.
Оператор посоветовал отключить FaceTime и iMessage в настройках iOS, но в этом случае приложения перестанут работать. Есть и другое решение: можно попросить оператора установить запрет на отправку SMS-сообщений на иностранные номера. Это никак не скажется на работоспособности приложений, ими по-прежнему можно будет пользоваться.
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