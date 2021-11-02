Компания «Доктор Веб» обнаружила в нескольких детских смарт-часах уязвимости, которые могут использоваться хакерами для шпионажа. Среди этих часов очень популярные в России модели, продающиеся в крупных магазинах.
Выяснилось, что хакеры разработали для этих часов трояны, которые используются в том числе незаметного отслеживания местоположения ребёнка. Данные с часов передаются с помощью этих троянов на зарубежные сервера. Вирус передаёт злоумышленнику данные о номере телефона пользователя, геолокации, SIM-карте, модели часов, SMS-сообщениях, телефонных звонках и контактах из адресной книги. Прошивку часов очень легко взломать, поскольку для защиты в ней установлен стандартный пароль 123456, а пользователи редко его меняют.
Производитель смарт-часов заявил, что информация о найденных уязвимостях не соответствуют действительности. На часах нет браузера, поэтому ребёнок не может выйти в интернет и установить заражённое трояном приложения. ИБ-специалисты считаю, что хакерам вряд ли может быть интересна информация о местоположении и перемещении детей, однако они могут использовать взломанные часы для создания ботов с целью накрутки кликов и заработке на рекламе.
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Взломать можно всё, разница только в способе и затраченном времени
Эти часы создавали не думая о их безопасности потому что большенство таких часиков это ширпотреб который я ещё и осуждаю!
Шпионаж за детьми и параноидальные родители и тотальный контроль не гуд.
Иногда дети выкидывают такие фокусы с прогулками в неизвестном направлении, что у родителей волосы седеют. Просто не путайте — речь идет о школьниках младших классов, а не о ****дяях с фольгой на голове.