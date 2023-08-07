Девушка хотела купить велосипед за 980 тысяч на сомнительном сайте. Результат оказался предсказуем

Александр



Baza рассказала о случае, произошедшем с Кристиной Эрикксен, которая работает начальником управления международных проектов «Роснефти» и увлекается велосипедными гонками. Она была в Сочи и готовилась к очередному велопробегу, но её велосипед сломался, поэтому она решила купить новый.

Девушка в спешке погуглила нужную модель — Canyon Speedmax. Она нашла интернет-магазин, где продаётся этот велосипед, позвонила менеджеру сайта, обсудила с ним ростовку и прочие нюансы, и тот озвучил цену со всем дополнительным оборудованием — 980 тысяч рублей. Кристину эта цена устроила — сначала она забронировала велосипед, переведя 3 тысячи евро, а через пару дней перевела на продиктованный ей номер карты оставшуюся сумму.

Продавец обещал доставить велосипед к 15 августа, но перестал выходить на связь — не отвечает на звонки и сообщения в вотсапе. Кристина поняла, что её обманули, поэтому она пошла в полицию, и сейчас поиском продавца занимается полиция.

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Комментарии

+11
boltenkovdenis
Чем больше денег, тем лучше глупее человек.
31 минуту назад
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