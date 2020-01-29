Начиная с сегодняшнего дня ограничен доступ к зашифрованному сервису ProtonMail, сервера которого расположены в Швейцарии. ФСБ заявила, что с адресов сервиса рассылались ложные сообщения о минированиях.
По словам спецслужбы, «анонимные пользователи» перешли на ProtonMail после того, как другой аналогичный сервис StartMail был заблокирован в России. Доступ к нему был ограничен также из-за рассылки сообщений о заложенных бомбах.
Роскомнадзор сообщил, что представители ProtonMail отказались от включения сервиса в реестр организаторов распространения информации. Напомним, 23 января ФСБ заявила о блокировке сервиса StartMail. Несмотря на это, зашифрованный сервис продолжает доставлять письма на территории РФ.
По словам спецслужбы, «анонимные пользователи» перешли на ProtonMail после того, как другой аналогичный сервис StartMail был заблокирован в России. Доступ к нему был ограничен также из-за рассылки сообщений о заложенных бомбах.
Роскомнадзор сообщил, что представители ProtonMail отказались от включения сервиса в реестр организаторов распространения информации. Напомним, 23 января ФСБ заявила о блокировке сервиса StartMail. Несмотря на это, зашифрованный сервис продолжает доставлять письма на территории РФ.
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