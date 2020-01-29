Начиная с сегодняшнего дня ограничен доступ к зашифрованному сервису ProtonMail, сервера которого расположены в Швейцарии. ФСБ заявила, что с адресов сервиса рассылались ложные сообщения о минированиях.



По словам спецслужбы, «анонимные пользователи» перешли на ProtonMail после того, как другой аналогичный сервис StartMail был заблокирован в России. Доступ к нему был ограничен также из-за рассылки сообщений о заложенных бомбах.



Роскомнадзор сообщил, что представители ProtonMail отказались от включения сервиса в реестр организаторов распространения информации. Напомним, 23 января ФСБ заявила о блокировке сервиса StartMail. Несмотря на это, зашифрованный сервис продолжает доставлять письма на территории РФ.





