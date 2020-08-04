Несколько дней назад на Garmin была совершена хакерская атака, в результате которой все компьютеры, серверы, онлайн-сервисы и производственные линии были выведены из строя. Garmin не раскрывает подробности этого происшествия, но инсайдеры говорят, что компьютерная сеть компании была атакована связанной с российскими спецслужбами группировкой Evil Corp и заражена вирусом-вымогателем WastedLocker.
Вирус WastedLocker создаётся целенаправленно для атак на конкретные организации, поэтому сумма выкупа, которую он требует, очень огромна. По данным Sky News, за получение ключа, позволяющего расшифровать зашифрованные данные, компания Garmin заплатила хакерам десять миллионов долларов. Выплата осуществлялась через ИБ-фирму Arete IR.
Источники Sky News утверждают, что Garmin изначально обратилась в другую фирму, специализирующуюся на информационной безопасности (какую именно, не уточняется), но та отказалась способствовать в выплате денег хакерам из-за опасения санкций со стороны властей США. Компания Arete IR согласилась, поскольку контрактные условия обязывают её выполнять любые поручения без идентификации своих клиентов и их контрагентов. При этом Arete IR полностью соблюдает американское законодательство.
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