Преподаватель Мичиганского университета Эмили Долсон рассказала о предупреждении, которое ей «выписал» искусственный интеллект компании Google. Она якобы нарушила чьи-то авторские права, сохранив в сервисе Google Docs текстовый документ, в котором содержался лишь один символ — «1».
Такой документ был необходим женщине для учебных целей, а предупреждение прилетело после того, как она поделилась файлом через облако со своими студентами. Доступ к файлу был закрыт как ей, так и другим пользователям. Долсон не стала выкладывать его повторно, опасаясь блокировки аккаунта за повторное нарушение чужого копирайта.
После того как Долсон поделилась этой историей, аналогичные случаи вспомнили другие люди. Они утверждают, что предупреждение о нарушении авторских прав приходят за сохранение документов с определёнными числами в диапазоне от -1000 до 1000, но никакой логики в этом установить не удалось.
Оспорить выдачу предупреждения за такое нарушение не представляется возможным, поскольку это не предусмотрено политикой Google, а за несколькими предупреждениями с большой вероятностью может последовать блокировка аккаунта, которую тоже никак не оспорить. В этом случае пользователь лишится доступа не только к облачному хранилищу, но и к почте Gmail, фотографиям и видео в «Google Фото» и ко всем другим сервисам Google. Кроме того, проверке может быть подвергнут контент тех пользователей, с которыми поделились спорным файлом, и при выявлении нарушений (например, пиратских программ в облаке) их аккаунты тоже могут заблокировать.
Представитель Google отреагировал на сообщение Долсон и заявил, что компания в курсе проблемы и ищет причины её возникновения. По мнению авторов издания Bleeping Computer, алгоритмы Google триггерно срабатывают не на конкретные числа, а на присвоенные файлу хэш-суммы, которые случайным образом совпадают с хэш-суммами материалов, защищённых авторскими правами.
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