Создатель Adblock Plus Владимир Палант рассказал о том, что четыре расширения для браузера Chrome от Avast и AVG собирают профили просмотра пользователей и загружают их на свои сервера. После этого заявления Google удалила эти расширения из своего магазина.
AVG — дочерняя компания Avast, которая специализируется в области кибербезопасности. По сути, оба бренда предлагают два одинаковых расширения под разными названиями. Online Security предупреждает о вредоносных сайтах, а SafePrice — инструмент для покупок.
По словам разработчика Adblock Plus, все четыре расширения собирают данные, которые «намного превосходят то, что будет считаться необходимым или уместным для расширений безопасности». Например, собираемая информация содержит URL-адреса и сведения о том, посещали ли вы ранее сайт, как вы перешли на страницу, и какой поисковик использовали.
AVG — дочерняя компания Avast, которая специализируется в области кибербезопасности. По сути, оба бренда предлагают два одинаковых расширения под разными названиями. Online Security предупреждает о вредоносных сайтах, а SafePrice — инструмент для покупок.
По словам разработчика Adblock Plus, все четыре расширения собирают данные, которые «намного превосходят то, что будет считаться необходимым или уместным для расширений безопасности». Например, собираемая информация содержит URL-адреса и сведения о том, посещали ли вы ранее сайт, как вы перешли на страницу, и какой поисковик использовали.
«Собранные данные выходят за рамки простого анализа посещаемых сайтов и поисковых запросов. Отслеживание идентификаторов вкладок и окон, а также ваших действий позволяет Avast создать почти точную реконструкцию вашего поведения в браузере: сколько вкладок у вас открыто, какие веб-сайты вы посещаете и когда, сколько времени вы тратите на просмотр содержимого, как взаимодействуете с контентом и когда переключаетесь на другую вкладку», — поясняет разработчик Adblock Plus.
Некоторые пункты из этого пула собираемых данных могут быть оправданы, но есть и другие способы защищать безопасность. Например, Google Safe Browsing сверяет посещаемые адреса с локальным списком, которые периодически обновляется, чтобы предупреждать о посещении опасных сайтов.
Avast SafePrice, Avast Online Security и AVG SafePrice были удалены из магазина расширений для браузера Chrome. Тем не менее, AVG Online Security по-прежнему доступен. Это решение последовало за аналогичными действиями Opera и Firefox в начале этого месяца. Avast сотрудничала с Mozilla, чтобы на прошлой неделе вернуть оба расширения Online Security, удалив инструменты для чрезмерного сбора данных. Предположительно, компания выпустит аналогичные исправления для аналогов Chrome.
Avast продаёт собранные данные о просмотрах, которые полезны для выявления покупательских привычек. В свою очередь это привело компанию к расследованию, которое возглавил сенатор США Рон Уиден. Представители Avast утверждают, что вся продаваемая информация была в анонимном и обезличенном виде.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: