«Собранные данные выходят за рамки простого анализа посещаемых сайтов и поисковых запросов. Отслеживание идентификаторов вкладок и окон, а также ваших действий позволяет Avast создать почти точную реконструкцию вашего поведения в браузере: сколько вкладок у вас открыто, какие веб-сайты вы посещаете и когда, сколько времени вы тратите на просмотр содержимого, как взаимодействуете с контентом и когда переключаетесь на другую вкладку», — поясняет разработчик Adblock Plus.