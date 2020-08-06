Canon

Всего через несколько дней после атаки на Garmin хакеры выбрали себе новую цель — они атаковали компьютерную сеть компании Canon. По данным Bleeping Computer, хакеры украли у Canon 10 терабайт данных и зашифровали информацию на компьютерах вирусом-вымогателем. Выведены из строя примерно два десятка доменов, в том числе основной сайт Canon в США.

Компания Canon не подтверждает, но и не отрицает хакерскую атаку, известно лишь, что в настоящее время она изучает ситуацию, из-за которой её сайты оказались недоступны. Кроме того, в сеть утекло электронное письмо, в котором IT-департамент Canon предупреждает сотрудников компании о том, что из-за проблем в информационной системе могут быть недоступны внутрикорпоративные ресурсы.

Проблемы возникли в том числе с облачным хранилищем. По словам Canon, у пользователей пропали фотографии, сохранённые до 16 июня 2020 года (приводится даже точное время — 9 утра по японскому времени). Компания сообщила, что пользовательские данные из этого облака не утекли, а работоспособность сервиса уже была восстановлена.

В распоряжении Bleeping Computer оказался скриншот, из которого следует, что с Canon вымогают деньги за расшифровку атакованных данных. Хакерская группировка Maze созналась в похищении 10 терабайт данных, в том числе баз с приватной информацией. Ранее Maze шантажировала другие компании, не столь крупные.
По слухам, российские хакеры получили от Garmin десять миллионов долларов за расшифровку данных. Какую сумму вымогают у Canon, неизвестно.


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