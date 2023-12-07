Хакеры выложили паспортные данные пассажиров РЖД

Александр
Фото: Unsplash


По данным телеграм-канала «Утечки информации», в открытом доступе оказался фрагмент базы данных, которая содержит сведения о клиентах РЖД. Утечка затрагивает более миллиона пассажиров.

В куске таблицы содержится следующая информация:

— ФИО пассажира
— Дата рождения
— Пол
— Серия и номер паспорта
— Номер заказа
— Станция отправления и прибытия
— Время отправления и прибытия
— Номер поезда, тип вагона, номер места
— Дата покупки билета
— Стоимость билета
— Наименование перевозчика и его ИНН

В базу попала информация о перевозках, которые РЖД и связанные с этой организацией компании осуществляли с 18.08.2014 по 14.02.2017 г. Полная версия не опубликована, хакеры продают её в даркнете за криптовалюту.

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В августе 2019 года в свободном доступе оказались персональные данные 703 тысяч сотрудников РЖД, а в январе 2021 года выяснилось, что была скомпрометирована вся система видеонаблюдения, а в июне 2022 года хакеры выложили на всеобщее обозрение внутренние документы организации.
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Комментарии

+1066
Grealex
Дураков ничто не учит.
43 минуты назад
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Lord
+571
Lord
Нет наказаний за такие утечки. Если обязали бы оплатить каждому человеку из миллиона за утечку его личных данных, сразу повысили бы систему безопасности на уровень выше.
34 минуты назад
#
+767
Eredy
«macOS Sonoma 14.2 Release Candidate 2 (23C64) доступна для установки» — на всякий случай
15 минут назад
#
+4336
Gabriel
Продавать то они продают, только никто не покупает)
Сами по себе такие данные не подтверждённые копией документа ничего не стоят.
Если нет подтверждения соответствия( верификации) то грош таким данным цена.
3 минуты назад
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