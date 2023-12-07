Хакеры выложили паспортные данные пассажиров РЖД

По данным телеграм-канала «Утечки информации», в открытом доступе оказался фрагмент базы данных, которая содержит сведения о клиентах РЖД. Утечка затрагивает более миллиона пассажиров.
В куске таблицы содержится следующая информация:
— ФИО пассажира
— Дата рождения
— Пол
— Серия и номер паспорта
— Номер заказа
— Станция отправления и прибытия
— Время отправления и прибытия
— Номер поезда, тип вагона, номер места
— Дата покупки билета
— Стоимость билета
— Наименование перевозчика и его ИНН
В базу попала информация о перевозках, которые РЖД и связанные с этой организацией компании осуществляли с 18.08.2014 по 14.02.2017 г. Полная версия не опубликована, хакеры продают её в даркнете за криптовалюту.
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В августе 2019 года в свободном доступе оказались персональные данные 703 тысяч сотрудников РЖД, а в январе 2021 года выяснилось, что была скомпрометирована вся система видеонаблюдения, а в июне 2022 года хакеры выложили на всеобщее обозрение внутренние документы организации.