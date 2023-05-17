Китайцы стали присылать картинки вместо товаров



Фото: Пикабу



Пикабушник NikZX рассказал, как его обманули на AliExpress. Он увидел, что продаётся набор с инструментами за 1142 рубля, приобрёл его, а в итоге получил посылку с картинкой, на которой изображены все эти инструменты.



Покупателя не смутила ни аномально низкая цена (она занижена раз в 20), ни описание, в котором говорится, что товар выглядит в точности как на картинке размером 20×30 см. Продавец уже удалил свой магазин, а открывшего спор покупателя просит отправить ему обратно картинку с инструментами. Сейчас AliExpress решает, что делать — возвращать покупателю деньги или нет.



Очевидно, что такой набор инструментов не может стоить 1142 рубля, здесь только аккумулятор для шуруповёрта примерно в два раза дороже. Максимум, что можно приобрести за такие деньги — фонарик или сумку. Также стоило обратить внимание на отзывы, наверняка среди них не было ни одного от тех, кто в реальности получил такой набор.

