Фото: Пикабу
Пикабушник NikZX рассказал, как его обманули на AliExpress. Он увидел, что продаётся набор с инструментами за 1142 рубля, приобрёл его, а в итоге получил посылку с картинкой, на которой изображены все эти инструменты.
Покупателя не смутила ни аномально низкая цена (она занижена раз в 20), ни описание, в котором говорится, что товар выглядит в точности как на картинке размером 20×30 см. Продавец уже удалил свой магазин, а открывшего спор покупателя просит отправить ему обратно картинку с инструментами. Сейчас AliExpress решает, что делать — возвращать покупателю деньги или нет.
Очевидно, что такой набор инструментов не может стоить 1142 рубля, здесь только аккумулятор для шуруповёрта примерно в два раза дороже. Максимум, что можно приобрести за такие деньги — фонарик или сумку. Также стоило обратить внимание на отзывы, наверняка среди них не было ни одного от тех, кто в реальности получил такой набор.
Китайцы стали присылать картинки вместо товаров
Александр Кузнецов —
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