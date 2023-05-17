Китайцы стали присылать картинки вместо товаров

Александр


Фото: Пикабу

Пикабушник NikZX рассказал, как его обманули на AliExpress. Он увидел, что продаётся набор с инструментами за 1142 рубля, приобрёл его, а в итоге получил посылку с картинкой, на которой изображены все эти инструменты.

Покупателя не смутила ни аномально низкая цена (она занижена раз в 20), ни описание, в котором говорится, что товар выглядит в точности как на картинке размером 20×30 см. Продавец уже удалил свой магазин, а открывшего спор покупателя просит отправить ему обратно картинку с инструментами. Сейчас AliExpress решает, что делать — возвращать покупателю деньги или нет.

Очевидно, что такой набор инструментов не может стоить 1142 рубля, здесь только аккумулятор для шуруповёрта примерно в два раза дороже. Максимум, что можно приобрести за такие деньги — фонарик или сумку. Также стоило обратить внимание на отзывы, наверняка среди них не было ни одного от тех, кто в реальности получил такой набор.

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Комментарии

kardigan
+3062
kardigan
Купил то , что заказал-картинку!
Смотреть нужно внимательней и не быть таким жадным!
2 часа назад в 17:45
#
online
+163
online
Количество дебилов растёт небывалыми темпами :)
2 часа назад в 17:49
#
+6
Felix Kot
видимо покупатель минусит))
час назад в 18:50
#
Lord
+549
Lord
И сказал ему поп с укоризной, не гонялся б ты балда за дешевизной.
55 минут назад
#
tellurian
+4992
tellurian
Зашёл ради комментария, а тут все 4 страйк собрали
29 минут назад
#
+559
law
Была подобная новость очень давно еще когда xbox one выходил типо кто то купил картинку на ибей)
28 минут назад
#