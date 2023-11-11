Компьютерный мастер рассказал, что он нашёл на чужих жёстких дисках, купленных за копейки

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Пользователь «Хабра» с ником CyberPaul, увлекающийся компьютерной техникой, рассказал, какие данные ему удавалось обнаруживать на чужих накопителях. Он пачками за небольшие деньги приобретает на барахолках старые винчестеры и перезаписываемые CD/DVD и из любопытства изучает их содержимое.
На CD и DVD, по словам CyberPaul, в основном хранятся фильмы, но иногда встречаются фотографии и старый софт. Обычно он сразу стирает всю информацию и записывает что-нибудь полезное.
С жёсткими дисками интереснее. Дешевле всего продаются неисправные, иногда люди выбрасывают их, даже не пытаясь починить, хотя поломка может быть пустяковой (например, отломившийся контакт). Кто-то собирает их по помойкам и оптом сдаёт скупщикам. Такие винчестеры могут быть даже не отформатированы перед утилизацией, поэтому доступ к файлам открыт сразу после подключения.
CyberPaul находил на винчестерах в том числе конфиденциальную информацию: фотографии паспортов, водительских удостоверений, СТС и ПТС на автомобили, баз 1С, документы на недвижимость, медицинские документы (включая результаты анализов), пароли от аккаунтов, исходники сайтов, дистрибутивы софта с лицензионными ключами, записи платных вебинаров, исходники музыкальных композиций, видео с домашних камер наблюдения.
CyberPaul использует различные программы для восстановления данных с жёстких дисков, в том числе те, которые способны достать файлы даже с отформатированных накопителей (GetDataBack, R-Studio и EasyRecovery). Он дал несколько советов по защите информации, чтобы подобные ему специалисты гарантированно не смогли увидеть или восстановить чужие файлы: нужно пользоваться утилитами шифрования (например, Bitlocker), а после удаления файлов воспользоваться специальной утилитой, которая несколько раз перезапишет мусорные данные. Винчестеры, которые не включаются, не стоит просто так выбрасывать: перед утилизацией их нужно разбить молотком или сжечь (например, в мангале во время жарки шашлыков).
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