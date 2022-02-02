





Компания Microsoft обновила Microsoft Defender for Endpoint — антивирусное решение, предназначенное для организаций. Компании могут устанавливать Microsoft Defender на смартфоны своих сотрудников.Microsoft Defender теперь может отражать хакерские атаки на смартфонах с iOS и Android, блокировать работу вредоносных приложений, а также препятствовать взлому и несанкционированной передаче данных. Антивирус обладает инструментом для защиты от фишинга, блокировки небезопасных соединений и обнаружения обхода защиты. В случае с Android проверка может производиться только в приложениях, установленных в рабочий профиль, не затрагивая частный аккаунт пользователя.В панели администрирования Microsoft Defender можно ознакомиться с уровнем защищённости каждого добавленного смартфона и получить статистику по всем устройствам.Microsoft Defender изначально был доступен на Windows и Windows Server. С недавних пор его можно использовать на Linux, macOS, Android, iOS и iPadOS.