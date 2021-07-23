



Пользователь TJ с ником Madegghead рассказал поучительную историю, в которой он чуть не лишился ноутбука, а то и вовсе мог стать фигурантом уголовного дела. Его спасло чутьё и самообладание.



Madegghead выставил на Avito неплохой ноутбук по невысокой цене, списался с потенциальным покупателем и договорился с ним о встрече. В назначенное место пришёл щупленький паренёк в яркой одежде, не особо разбирающийся в таких устройствах, однако в процессе проверки он установил на ноутбук свой отпечаток пальца и пароль. Затем подошёл парень покрепче, якобы с более сильными познаниями, и начал необоснованно торговаться, пытаясь сбить цену до такого уровня, на который продавец явно не согласился бы.



Madegghead свернул продажу, убрал ноутбук в рюкзак и пошёл восвояси. Покупатель бежал за ним, оскорблял и угрожал забрать ноутбук бесплатно, явно надеясь на ответную реакцию (а продавец на 10 см выше и на 20 кг тяжелее), но получал лишь игнор. Madegghead заметил, что за ними следят люди в автомобиле, который медленно ехал рядом, и старался держаться рядом с магазинами, чтобы была съёмка с камер безопасности. Ему удалось утихомирить конфликт и вернуться домой без проблем.



Madegghead полагает, что чуть не стал жертвой мошенников со схемой примерно как в 90-х. Если бы он проявил агрессию к покупателю, во время драки могли бы появиться заступники, которые нашли бы в его рюкзаке ноутбук с чужими отпечатками и паролем, соответственно они бы предложили вернуть этот ноутбук его владельцу (тому самому, что недавно угрожал забрать этот ноутбук бесплатно). При максимально неблагоприятном раскладе он мог бы лишиться другого имущества, а то и вовсе стал бы фигурантом уголовного дела о краже и избиении.







