



Компания Xiaomi начала внедрять в свою фирменную оболочку MIUI режим усиленной защиты Pure Mode. Изначально он тестировался в Китае на устройствах с MIUI 13, а теперь начал появляться в других странах, в том числе в более ранних версиях оболочки.



Pure Mode позволяет защитить смартфон от вредоносных приложений из Play Маркета и сторонних магазинов контента. После включения этого режима все устанавливаемые приложения проходят дополнительную проверку, по результатам которой в дальнейшем будет составляться специальный рейтинг.



Pure Mode появляется на смартфонах после установки соответствующего обновления. Xiaomi планирует постепенно добавить этот режим всем актуальным моделям.



Активировать Pure Mode можно в системных настройках. Когда этот режим включен, проверенные ранее приложения устанавливают без проведения дополнительной проверки, а новые сканируются, после чего MIUI либо разрешает, либо запрещает установку. Специальная система безопасности смотрит, нет ли в приложении вредоносного кода, а также проверяет, какие разрешения оно хочет получить, и нет ли среди них избыточных, отрицательно влияющих на защиту конфиденциальности.



Рейтинг Pure Mode составляется на основе пользовательских отзывов. Если люди жалуются на поведение того или иного приложения, оно получит низкую оценку, и MIUI будет рекомендовать не устанавливать его, чтобы не подвергать опасности смартфон и личные или финансовые данные.







