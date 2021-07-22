



ИБ-специалисты обнаружили в рунете очередную мошенническую схему. На этот раз преступники взяли на прицел тех, кто ищет способы сэкономить на покупке товаров в интернете.



Злоумышленники запустили сеть сайтов, на которых выложены якобы промокоды для получения скидок и кэшбэка. Среди реально действующих кодов предлагаются совсем уж заманчивые предложения — например, возможность получить кэшбэк 50% при переводе денег с одной карты на другую.



Если жертва поведётся на такую уловку, в лучшем случае она теряет только сумму перевода, а в худшем — все деньги на своей карте. Конечно, мошенники не намерены дарить кому-либо деньги, они просто оставляют себе перевод.



На некоторых сайтах для правдоподобности получения кэшбэка говорится, что обе карты зарегистрированы на пользователя (хотя карта, на которую уходят деньги, мошенническая), а на других сайтах появляется лишь имитация страницы платёжной системы, а на самом деле происходит перехват платёжных данных — номера банковской карты, срока действия, защитного кода и кода из SMS для подтверждения перевода. Вернуть деньги, переведённые с подтверждением через SMS, будет крайне затруднительно, поскольку банки считают, что клиент добровольно согласился на такой перевод.



Чтобы не попасться на эту схему, пользуйтесь только проверенными кэшбэк-сервисами и оплачивайте покупки только в надёжных интернет-магазинах.







