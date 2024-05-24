Почему на айфонах внезапно восстановились старые фотографии? Эксперты разобрались и выяснили

Пару недель назад пользователи айфонов столкнулись с багом — после обновления до iOS 17.5 в галерее внезапно восстановились снимки, которые были ранее удалены. Возникла конспирологическая теория о том, что Apple на самом деле не удаляет пользовательские фотографии, а зачем-то хранит их у себя. В самой Apple до недавнего времени не комментировали инцидент, ограничившись лишь выпуском апдейта iOS 17.5, в чейнджлоге которого указано, что была устранена ошибка в базе данных, из-за которой снимки восстанавливались.
Как пишет 9to5Mac, компания Apple всё же рассказала подробности о случившемся, а несколько ИБ-экспертов проверили эти заявления.
По словам Apple, баг в iOS 17.5 приводил к ошибке в базе данных на пользовательских устройствах, в результате чего операционная система снова начинала видеть фотографии, которые были удалены и не синхронизированы с iCloud. В некоторых случаях эти файлы могли быть перенесены со старых устройств, если ранее был создан бэкап данных, или в ходе локальный синхронизации данных между устройствами с одним и тем же аккаунтом.
Один из пользователей Reddit написал, что у него восстановились снимки с устройства, которое он продал другу (сейчас его пост удалён). Apple утверждает, что это невозможно: он либо обманывает, либо не отвязал свой аккаунт перед продажей. В любом случае у Apple нет доступа к фотографиям и видео, которые хранятся только на устройстве и не синхронизированы с облаком.
Специалисты из компании Synactiv подробно исследовали проблему. Они выяснили, что в iOS 17.5 был добавлен механизм, который сканирует локальный накопитель и импортирует найденные фотографии в галерею — именно он и дал сбой, поскольку заново индексировал файлы, отмеченные как удалённые (а такие файлы фактически не исчезают, пока не будут перезаписаны другими). В iOS 17.5.1 этот механизм исчез, а вместе с ним пропала и проблема, из-за которой в галерее появлялись удалённые снимки.
Обновление iOS 17.5.1 не удаляет появившиеся фотографии. Если такое желание всё же возникнет, нужно зайти в приложение «Фотографии» и удалить вручную ненужные снимки ещё раз. Они перейдут в альбом «Недавно удалённые», чтобы избавиться от старых фото раз и навсегда, нужно выбрать «Удалить со всех устройств».
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