ИБ-специалист, известный в твиттере под ником jonhat, рассказал об уязвимости, которая позволяет использовать аксессуары Razer для взлома компьютера на базе Windows. Он также опубликовал видео, на котором продемонстрирована описанная им проблема.



Need local admin and have physical access?

- Plug a Razer mouse (or the dongle)

- Windows Update will download and execute RazerInstaller as SYSTEM

- Abuse elevated Explorer to open Powershell with Shift+Right click



Tried contacting @Razer, but no answers. So here's a freebie pic.twitter.com/xDkl87RCmz